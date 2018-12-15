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"Все, кто был разделен, теперь вместе": появилось фото первой трапезы Собора

STYLERЖизнь    15.12.2018 - 20:04
"Все, кто был разделен, теперь вместе": появилось фото первой трапезы Собора
Собор в Киеве (фото: РБК-Украина)

Пользователи сети отреагировали на фото в комментариях

15 декабря в Киеве на Объединительном соборе предстоятелем автокефальной церкви был избран митрополит Епифаний. Это историческое событие ознаменовало собой создание новой Украинской поместной церкви. Отметим, что за кандидатуру Епифания отдали свои голоса 37 архиереев, а за Симеона – 29. В сети опубликовали фотографию первой совместной трапезы Объединительной церкви. Ее показал на своей Facebook-странице настоятель Украинской поместной церкви Александр Дедюхин.

"Первая совместная трапеза Объединительной церкви. Все, кто был разделен когда-то, теперь вместе", - подписал он снимок.

&quot;Все, кто был разделен, теперь вместе&quot;: появилось фото первой трапезы Собора

Фото: Трапеза (facebook.com/strierej)

Пользователи соцсети отреагировали на фото в комментариях.

"Как замечательно! Не могу сдержать слез. Спасибо вам и всем, кто смог побороть распри и получить наше единство! С нами Бог. Слава Украине!" - написала Елена Новацкая

"Батюшка, поздравляю вас с этим большим историческим днем​​!" - написала Шарлотта Бэмс.

"А чего одни мужики?" - поинтересовался Александр Коваленко.

&quot;Все, кто был разделен, теперь вместе&quot;: появилось фото первой трапезы Собора

&quot;Все, кто был разделен, теперь вместе&quot;: появилось фото первой трапезы Собора

Скриншот комментариев (facebook.com/strierej)

Напомним, что действующий глава УПЦ КП - Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет пришел на Собор в новом головном уборе - он сменил свой белый "патриарший" куколь на митрополичий клобук. Что это значит - читайте в нашем материале.

Ранее мы собрали интересные факты про митрополита Епифания, который также претендует на пост главы новой украинской церкви.

Филарет стал почетным патриархом Православной церкви Украины Порошенко поедет вместе с Епифанием в Константинополь получать томос
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