"Всі, хто був розділений, тепер разом": з'явилося фото першої трапези Собору

Собор у Києві (фото: РБК-Україна)

Користувачі мережі відреагували на фото в коментарях

15 грудня в Києві на Об'єднавчому соборі предстоятелем автокефальної церкви був обраний митрополит Епіфаній. Ця історична подія ознаменувала собою створення нової Української помісної церкви. Зазначимо, що за кандидатуру Єпіфанія віддали свої голоси 37 архієреїв, а за Симеона – 29. В мережі опублікували фотографію першої спільної трапези Об'єднавчої церкви. Її показав на своїй Facebook-сторінці настоятель Української помісної церкви Олександр Дедюхін.

"Перша спільна трапеза Об'єднавчої церкви. Всі, хто був розділений колись, тепер разом", - підписав він знімок.

Фото: Трапеза (facebook.com/strierej)

Користувачі соцмережі відреагували на фото в коментарях.

"Як чудово! Не можу стримати сліз. Спасибі вам і всім, хто зміг подолати чвари і отримати нашу єдність! З нами Бог. Слава Україні!" - написала Олена Новацька

"Батюшка, вітаю вас з цим великим історичним днем!" - написала Шарлотта Бемс.

"А чого одні мужики?" - поцікавився Олександр Коваленко.

Скріншот коментарів (facebook.com/strierej)

Нагадаємо, що чинний глава УПЦ КП - Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет прийшов на Собор в новому головному уборі - він змінив свій білий "патріарший" кукіль на митрополичий клобук. Що це значить - читайте в нашому матеріалі.

Раніше ми зібрали цікаві факти про митрополита Єпіфанія, який також претендує на пост глави нової української церкви.