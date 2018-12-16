ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Цей приклад надихає": Вакарчук висловився про створення УППЦ

STYLERПерсона    16.12.2018 - 09:03
"Цей приклад надихає": Вакарчук висловився про створення УППЦ
Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Україна)

Лідер популярної групи поділився думками в Twitter

Соліст популярної групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який нещодавно розповів про свою поїздку в Крим прокоментував історичну подію - створення єдиної Української православної церкви, яке відбулося 15 грудня в Києві. Про це музикант написав на своїй сторінці в Twitter.

"Створення Української помісної автокефальної православної церкви, та вибір її Предстоятеля - знакові події не тільки для України церковної, але й для всіх нас. Найважливішим наслідком сьогоднішнього Собору, на мою думку, є приклад об'єднання задля великої мети. Цей приклад надихає", - наголосив Вакарчук. ", - написав Вакарчук.

&quot;Цей приклад надихає&quot;: Вакарчук висловився про створення УППЦСкріншот поста (twitter.com/s_vakarchuk)

Нагадаємо, що 15 грудня в Києві Митрополит Київський і всієї України Епіфаній був обраний предстоятелем нової Православної автокефальної церкви на Об'єднавчому соборі.

до Речі, вже у неділю, 16 грудня, в Михайлівському Золотоверхому соборі в 10:00 відбудеться перша літургія митрополита Єпіфанія.

Читайте також наш матеріал про те, що з'явилося фото першої спільної трапези Об'єднавчого собору.

 

Останній крок до автокефалії: як створювали нову православну церкву в Україні Історична подія: яскраві фото з Об'єднавчого собору
Новини України Святослав ВакарчукУкраїнська платформа "Собор"
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся