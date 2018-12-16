"Цей приклад надихає": Вакарчук висловився про створення УППЦ

Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Україна)

Лідер популярної групи поділився думками в Twitter

Соліст популярної групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який нещодавно розповів про свою поїздку в Крим прокоментував історичну подію - створення єдиної Української православної церкви, яке відбулося 15 грудня в Києві. Про це музикант написав на своїй сторінці в Twitter.

"Створення Української помісної автокефальної православної церкви, та вибір її Предстоятеля - знакові події не тільки для України церковної, але й для всіх нас. Найважливішим наслідком сьогоднішнього Собору, на мою думку, є приклад об'єднання задля великої мети. Цей приклад надихає", - наголосив Вакарчук. ", - написав Вакарчук.

Скріншот поста (twitter.com/s_vakarchuk)

Нагадаємо, що 15 грудня в Києві Митрополит Київський і всієї України Епіфаній був обраний предстоятелем нової Православної автокефальної церкви на Об'єднавчому соборі.

до Речі, вже у неділю, 16 грудня, в Михайлівському Золотоверхому соборі в 10:00 відбудеться перша літургія митрополита Єпіфанія.

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