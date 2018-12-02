"Серьезные вещи происходили": Вакарчук впервые рассказал о поездке в Крым перед оккупацией

Святослав Вакарчук (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Певца тогда задержали в Крыму, но на помощь ему пришли татары

Общественный деятель, и бессменный лидер и фронтмен украинской музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, которого обидел вопрос о президентстве, впервые поделился воспоминаниями о том, как побывал в Крыму непосредственно перед аннексией Россией полуострова. Об этом музыкант рассказал 1 декабря в столице во время церемонии награждения номинантов литературного конкурса "Крымский Инжир", передает "Крым.Реалии".

"Я понимал, что очень серьезные вещи происходили в Крыму. Я по собственной инициативе прилетел в Симферопольский аэропорт. На самом выходе меня заблокировала так называемая "крымская самооборона", которая с одной стороны вела себя корректно, но дала понять, что меня никуда не пустит", - вспоминал те события Вакарчук.

Также артист отметил, что буквально в течение получаса, после того, как случился инцидент, приехала группа крымских татар защищать его.

Святослав подчеркнул, что то, как повели себя наши братья - крымские татары, он запомнит навсегда.

"К счастью меня защищать не нужно было. Но я запомню этот момент навсегда. Их поддержка, то, что они пришли ко мне и сказали: "Мы с вами" – я не забуду это никогда ... В тот момент я почувствовал, что есть украинская политическая нация – закончил свою речь Святослав Вакарчук.

Ранее Вакарчук на конференции YES в Киеве прямо не ответил, станет ли баллотироваться на пост президента, но признался, что хочет изменить Украину к лучшему.

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Видео: РБК-Украина