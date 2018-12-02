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"Серйозні речі відбувалися": Вакарчук вперше розповів про поїздку в Крим перед окупацією

STYLERПерсона    02.12.2018 - 14:35
"Серйозні речі відбувалися": Вакарчук вперше розповів про поїздку в Крим перед окупацією
Святослав Вакарчук (фото: РБК-Україна/ Віталій Носач)

Співака тоді затримали в Криму, але на допомогу йому прийшли татари

Громадський діяч, і беззмінний лідер та фронтмен української музичної групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, якого образив питання про президентство, вперше поділився спогадами про те, як побував в Криму безпосередньо перед анексією Росією півострова. Про це музикант розповів 1 грудня у столиці під час церемонії нагородження номінантів літературного конкурсу "Кримський Інжир", передає "Крим.Реалії".

"Я розумів, що дуже серйозні речі відбувалися в Криму. Я за власною ініціативою прилетів в Сімферопольський аеропорт. На самому виході мене заблокувала так звана "кримська самооборона", яка з одного боку вела себе коректно, але дала зрозуміти, що мене нікуди не пустить", - згадував ті події Вакарчук.

Також артист зазначив, що буквально протягом півгодини, після того, як стався інцидент, приїхала група кримських татар захищати його.

Святослав підкреслив, що те, як повели себе наші брати - кримські татари, він запам'ятає назавжди.

"На щастя мене захищати не потрібно було. Але я запам'ятаю цей момент назавжди. Їх підтримка, те, що вони прийшли до мене і сказали: "Ми з вами" – я не забуду ніколи ... В той момент я відчув, що є українська політична нація – закінчив свою промову Святослав Вакарчук.

Раніше Вакарчук на конференції YES у Києві прямо не відповів, чи буде балотуватися на пост президента, але зізнався, що хоче змінити Україну на краще.

Також ми писали про те, що культовий музикант розповів про головні життєві цінності і своїх смаках.

Відео: РБК-Україна

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