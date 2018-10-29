"Это не роль в сериале": вопрос о президентстве обидел Вакарчука

Святослав Вакарчук (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Святослав Вакарчук убежден, что сейчас не время обсуждать вопрос о его президентстве

Лидер группы "Океан Ельзи", которая недавно отпраздновала 24-летие, и общественный деятель Святослав Вакарчук заявил, что его "не интересует приобретение определенных должностей". Об этом он сказал во время встречи с харьковчанами, отвечая на вопрос о его президентских амбициях.

"Меня интересуют перемены в стране. Что касается тех, кого интересует получение власти, то мне кажется, таких людей нельзя пускать во власть за километр", - цитирует Вакарчука издание KHARKIV Today.

Святослав Вакарчук (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Кроме того, в рамках дискуссии "Верховенство права в Україні. Quo Vadis?" певец подчеркнул, что "президент - это не роль в сериале, а серьезное дело".

"Давайте прекратим дискуссии: пойдете ли вы в президенты, или не пойдете... Это не дискуссия сегодняшнего уровня. Она меня обижает", - резюмировал Вакарчук.

Ранее Вакарчук на конференции YES в Киеве прямо не ответил, станет ли баллотироваться на пост президента, но признался, что хочет изменить Украину к лучшему.

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Видео: РБК-Украина