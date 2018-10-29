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"Це не роль в серіалі": питання про президентство образило Вакарчука

STYLERПерсона    29.10.2018 - 18:01
Святослав Вакарчук (фото: РБК-Україна/ Віталій Носач)
Святослав Вакарчук (фото: РБК-Україна/ Віталій Носач)

Святослав Вакарчук переконаний, що зараз не час обговорювати питання про його президентство

Лідер групи "Океан Ельзи", яка нещодавно відсвяткувала 24-річчя, і громадський діяч Святослав Вакарчук заявив, що його "не цікавить зайняття певних посад". Про це він сказав під час зустрічі з харків'янами, відповідаючи на питання про його президентські амбіції.

"Мене цікавлять зміни в країні. Що стосується тих, кого цікавить отримання влади, то мені здається, таких людей не можна пускати до влади за кілометр", - цитує Вакарчука видання KHARKIV Today.

&quot;Це не роль в серіалі&quot;: питання про президентство образило Вакарчука

Святослав Вакарчук (фото: РБК-Україна/ Віталій Носач)

Крім того, в рамках дискусії "Верховенство права в Україні. Quo Vadis?" співак підкреслив, що "президент - це не роль в серіалі, а серйозна справа".

"Давайте припинимо дискусії: чи підете ви в президенти, чи не підете... Це не дискусія сьогоднішнього рівня. Вона мене ображає", - резюмував Вакарчук.

Раніше Вакарчук на конференції YES у Києві прямо не відповів, чи буде балотуватися на пост президента, але зізнався, що хоче змінити Україну на краще.

Також ми писали про те, що культовий музикант розповів про головні життєві цінності і свої смаки.

Відео: РБК-Україна

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