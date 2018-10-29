"Це не роль в серіалі": питання про президентство образило Вакарчука

Святослав Вакарчук (фото: РБК-Україна/ Віталій Носач)

Святослав Вакарчук переконаний, що зараз не час обговорювати питання про його президентство

Лідер групи "Океан Ельзи", яка нещодавно відсвяткувала 24-річчя, і громадський діяч Святослав Вакарчук заявив, що його "не цікавить зайняття певних посад". Про це він сказав під час зустрічі з харків'янами, відповідаючи на питання про його президентські амбіції.

"Мене цікавлять зміни в країні. Що стосується тих, кого цікавить отримання влади, то мені здається, таких людей не можна пускати до влади за кілометр", - цитує Вакарчука видання KHARKIV Today.

Святослав Вакарчук (фото: РБК-Україна/ Віталій Носач)

Крім того, в рамках дискусії "Верховенство права в Україні. Quo Vadis?" співак підкреслив, що "президент - це не роль в серіалі, а серйозна справа".

"Давайте припинимо дискусії: чи підете ви в президенти, чи не підете... Це не дискусія сьогоднішнього рівня. Вона мене ображає", - резюмував Вакарчук.

Раніше Вакарчук на конференції YES у Києві прямо не відповів, чи буде балотуватися на пост президента, але зізнався, що хоче змінити Україну на краще.

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Відео: РБК-Україна