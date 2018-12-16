Легендарний футболіст прокоментував створення нової української церкви

Олександр Шовковський (фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi)

СаШо щиро зрадів результатами Об'єднавчого собору

Легендарний футболіст, екс-воротар київського "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський прокоментував створення єдиної Української православної церкви. Так, судячи з посту, який спортсмен опублікував на своїй Facebook-сторінці, він щиро зрадів результатами Об'єднавчого собору.

За словами СаШо, 15 грудня відбулася дійсно історична подія і це воістину великий день для всього українського народу.

"Мої найщиріші вітання! Це великий день! Ми це зробили! Слава Ісусу! Слава Україні!" - написав Шовковський.

Скріншот поста (facebook.com/Oleksandr Shovkovskyi)

Користувачі мережі підтримали Шовковського.

Скріншот коментарів (instagram.com/oleksandrshovkovskyi)

Нагадаємо, що в суботу митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній (Думенко) був обраний предстоятелем автокефальної церкви. Він також отримав титул митрополита Київського і Всієї України. Епіфаній повинен отримати томос про автокефалію для Об'єднаної православної церкви в Україні 6 січня з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

До речі, про те, як українським архієреям вдалося домовитися, чим вони пожертвували і за якими правилами буде жити нова церква – у матеріалі РБК-Україна.

Раніше про створення УППЦ висловився лідер "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Відео: РБК-Україна