ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Це прекрасно": українці про першу літургію митрополита Епіфанія

STYLERЖиття    16.12.2018 - 11:42
"Це прекрасно": українці про першу літургію митрополита Епіфанія
Літургія Епіфанія (фото: РБК-Україна)

Свідками історичного моменту стали сотні українців

16 грудня в Михайлівському соборі Митрополит Київський і всієї України Епіфаній (Думенко) провів першу літургію на посаді предстоятеля автокефальної Православної церкви України.

&quot;Це прекрасно&quot;: українці про першу літургію митрополита Епіфанія

Літургія Епіфанія (фото: РБК-Україна)

В Михайлівському Золотоверхому і біля собору зібралися сотні бажаючих стати частиною історичного моменту.

&quot;Це прекрасно&quot;: українці про першу літургію митрополита Епіфанія

Літургія Епіфанія (фото: РБК-Україна)

У мережі вже активно коментують літургію предстоятеля єдиної помісної автокефальної Православної Церкви України.

"Хай йому Бог допомагає! Щасливого і довгого богослужіння в нашій українській церкві!" - написав Осип Бандура.

"Дивимося і слухаємо - це чудово! Слава Христу! Слава Варфоломію! Слава Епіфанію! Слава Україні!" - зазначила Ірина Арі.

"З Богом! Слава Богу! Слава Україні!" - коментує Наталія Кушніренко.

Багато користувачі відзначають, що українська церква з першого дня була з народом і всі роки війни допомагала армії, тому дуже символічно, що саме в Михайлівському Соборі проходить перша літургія.

Пряму трансляцію з літургії Єпіфанія можна дивитись онлайн.

Відео: YouTube/Радіо Свобода

Нагадаємо, 15 грудня Об'єднавчий собор обрав Єпіфанія предстоятель автокефальної церкви. За нього у другому турі проголосувало більшість архієреїв, які брали участь у Соборі. В цей же день Епіфаній отримав титул митрополита Київського і Всія України. 6 січня з рук Вселенського патріарха Варфоломія обраний предстоятель УППЦ повинен отримати томос про автокефалію.

 

Собор у Києві (фото: РБК-Україна)

До речі, про те, як українським архієреям вдалося домовитися, ніж вони пожертвували і за якими правилами буде жити нова церква – у матеріалі РБК-Україна.

Раніше легендарний футболіст прокоментував створення нової української церкви.

Відео: РБК-Україна

Знищить Білих ходоків з Півночі: знайшовся "кіношний" двійник Епіфанія Останній крок до автокефалії: як створювали нову православну церкву в Україні
Новини України Українська платформа "Собор"ЄпіфанійТомос
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся