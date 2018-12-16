"Це прекрасно": українці про першу літургію митрополита Епіфанія

Літургія Епіфанія (фото: РБК-Україна)

Свідками історичного моменту стали сотні українців

16 грудня в Михайлівському соборі Митрополит Київський і всієї України Епіфаній (Думенко) провів першу літургію на посаді предстоятеля автокефальної Православної церкви України.

Літургія Епіфанія (фото: РБК-Україна)

В Михайлівському Золотоверхому і біля собору зібралися сотні бажаючих стати частиною історичного моменту.

Літургія Епіфанія (фото: РБК-Україна)

У мережі вже активно коментують літургію предстоятеля єдиної помісної автокефальної Православної Церкви України.

"Хай йому Бог допомагає! Щасливого і довгого богослужіння в нашій українській церкві!" - написав Осип Бандура.

"Дивимося і слухаємо - це чудово! Слава Христу! Слава Варфоломію! Слава Епіфанію! Слава Україні!" - зазначила Ірина Арі.

"З Богом! Слава Богу! Слава Україні!" - коментує Наталія Кушніренко.

Багато користувачі відзначають, що українська церква з першого дня була з народом і всі роки війни допомагала армії, тому дуже символічно, що саме в Михайлівському Соборі проходить перша літургія.

Пряму трансляцію з літургії Єпіфанія можна дивитись онлайн.

Відео: YouTube/Радіо Свобода

Нагадаємо, 15 грудня Об'єднавчий собор обрав Єпіфанія предстоятель автокефальної церкви. За нього у другому турі проголосувало більшість архієреїв, які брали участь у Соборі. В цей же день Епіфаній отримав титул митрополита Київського і Всія України. 6 січня з рук Вселенського патріарха Варфоломія обраний предстоятель УППЦ повинен отримати томос про автокефалію.

Собор у Києві (фото: РБК-Україна)

До речі, про те, як українським архієреям вдалося домовитися, ніж вони пожертвували і за якими правилами буде жити нова церква – у матеріалі РБК-Україна.

Раніше легендарний футболіст прокоментував створення нової української церкви.

Відео: РБК-Україна