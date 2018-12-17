"Обрали сторону Світла": у Вінниці в соборі УПЦ МП під оплески перейшли до ПЦУ

Відео: YouTube / Vежа
У Вінниці громада та парафіяни Свято-Преображенського собору УПЦ Московського патріархату підтримали митрополита Вінницького і Барського Симеона (Шостацького) і перейшли під юрисдикцію Православної церкви України. Як повідомляє в понеділок, 17 грудня, місцеве видання Vежа, присутні на ранковій літургії в соборі зустріли слова митрополита Симеона оплесками.
Священнослужитель оголосив про свій перехід до новоствореної автокефальної Української помісної церкви і про перехід громади Спасо-Преображенського кафедрального собору.
"За вами це рішення, куди йти або де залишатися. Але процес пішов. Вже вчора були розмови, щоб мене змістити з кафедри, а тут буде призначений інший архієрей. Але я вже не є архієрей УПЦ МП. Я вже є архієрей Православної церкви України, об’єднаної церкви", - сказав Симеон на проповіді.
Після цього у храмі залунали оплески вірян, деякі вигукували "Браво!"
"Ваші оплески - це згода на те, що ми з вами і надалі будемо працювати і молитися", - прокоментував архієрей.
Зазначається, що днем раніше, на недільному богослужінні Симеон оголосив, що кафедральний собор міста тепер належить єдиній помісної церкви.
Симеон був одним з двох ієрархів УПЦ МП, які взяли участь в Об'єднавчому соборі 15 грудня. Раніше він говорив, що "з нами чи без нас церква буде створена".
Новину прокоментував відомий український військовий журналіст і волонтер Мирослав Гай.
"Це тільки початок розвіювання Російського впливу. Вітаємо парафіян Свято-Преображенського собору з обранням сторони Світла. Дякуємо митрополитам за мудрість, мужність та піклування про долю вірян", - написав він у своєму Facebook.
Скрін: facebook.com/myroslavhai
В коментарях до його посту користувачі соцмережі:
"Вітаємо, пишаємося і дякуємо!";
"Слава Україні!";
"Чудово";
"Переходьте на наш бік! У нас є печеньки!... і томос!";
Скріншот коментарів: facebook.com/myroslavhai
Як повідомлялося раніше, український шоумен і волонтер Сергій Притула прокоментував створення єдиної Української православної церкви і поділився переполняющими його радісними емоціями.
Також ми писали про те, що 16 грудня в Михайлівському соборі Митрополит Київський і всієї України Епіфаній (Думенко) провів першу літургію на посаді предстоятеля автокефальної Православної церкви України.
Відео: РБК-Україна