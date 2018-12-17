"Обрали сторону Світла": у Вінниці в соборі УПЦ МП під оплески перейшли до ПЦУ

Відео: YouTube / Vежа

У Вінниці громада та парафіяни Свято-Преображенського собору УПЦ Московського патріархату підтримали митрополита Вінницького і Барського Симеона (Шостацького) і перейшли під юрисдикцію Православної церкви України. Як повідомляє в понеділок, 17 грудня, місцеве видання Vежа, присутні на ранковій літургії в соборі зустріли слова митрополита Симеона оплесками.

Священнослужитель оголосив про свій перехід до новоствореної автокефальної Української помісної церкви і про перехід громади Спасо-Преображенського кафедрального собору.

"За вами це рішення, куди йти або де залишатися. Але процес пішов. Вже вчора були розмови, щоб мене змістити з кафедри, а тут буде призначений інший архієрей. Але я вже не є архієрей УПЦ МП. Я вже є архієрей Православної церкви України, об’єднаної церкви", - сказав Симеон на проповіді.

Після цього у храмі залунали оплески вірян, деякі вигукували "Браво!"

"Ваші оплески - це згода на те, що ми з вами і надалі будемо працювати і молитися", - прокоментував архієрей.

Зазначається, що днем раніше, на недільному богослужінні Симеон оголосив, що кафедральний собор міста тепер належить єдиній помісної церкви.

Симеон був одним з двох ієрархів УПЦ МП, які взяли участь в Об'єднавчому соборі 15 грудня. Раніше він говорив, що "з нами чи без нас церква буде створена".

Новину прокоментував відомий український військовий журналіст і волонтер Мирослав Гай.

"Це тільки початок розвіювання Російського впливу. Вітаємо парафіян Свято-Преображенського собору з обранням сторони Світла. Дякуємо митрополитам за мудрість, мужність та піклування про долю вірян", - написав він у своєму Facebook.

Скрін: facebook.com/myroslavhai

В коментарях до його посту користувачі соцмережі:

"Вітаємо, пишаємося і дякуємо!";

"Слава Україні!";

"Чудово";

"Переходьте на наш бік! У нас є печеньки!... і томос!";

Скріншот коментарів: facebook.com/myroslavhai

Як повідомлялося раніше, український шоумен і волонтер Сергій Притула прокоментував створення єдиної Української православної церкви і поділився переполняющими його радісними емоціями.

Також ми писали про те, що 16 грудня в Михайлівському соборі Митрополит Київський і всієї України Епіфаній (Думенко) провів першу літургію на посаді предстоятеля автокефальної Православної церкви України.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна