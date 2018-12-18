Архимандрит Кирилл объяснил, почему священники УПЦ МП проигнорировали Собор

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Священнослужитель назвал три главных фактора

Архимандрит, священнослужитель УПЦ МП Кирилл Говорун назвал три причины, по которым представители Украинской православной церкви Московского патриархата отказались посетить объединительный Собор. Об этом Кирилл Говорун рассказал в интервью для издания "Левый Берег".

Архимандрит УПЦ МП Кирилл Говорун объяснил, что одним из трех факторов стала деятельность отдельных политиков.

"Первый - действия Москвы и отдельных политиков. Весной-летом внутри УПЦ была достаточно распространенной поддержка объединительного Собора и процесса предоставления автокефалии украинской церкви. Но из-за деятельности отдельных политиков из "Оппозиционного блока", а также московских и промосковских сил, проавтокефальное движение было минимизировано", - отметил Говорун.

Он отметил, что вторым фактором стала позиция украинского государства, которое не показало должной защиты тем, кто хотел перейти на сторону автокефальной церкви.

"Оно взяло на себя обязательства защитить выбор тех иерархов МП, кто определился в пользу автокефальной церкви. Защитить, в том числе, от негативного влияния и давления, которое они чувствовали со стороны определенных политических сил и руководства УПЦ. Этой защиты в достаточной мере не было. Она появилась в последний момент и была довольно бестолковой и неэффективной", - объяснил священнослужитель.

Третьим фактором Кирилл Говорун назвал то, что Киевский патриархат не был заинтересован в широком представительстве Московского Патриархата на Соборе.

"Вмешательством государства было бы поощрять или побуждать, как-то влиять на выбор иерархов. А когда оно должно защитить сделанный выбор, если он есть - то это выполнение его прямых функций", - резюмировал архимандрит и уточнил, что еще весной 10 иерархов МП готовы были поддержать создание автокефальной церкви в Украине.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Виннице в соборе УПЦ МП под аплодисменты перешли в ПЦУ.

А также рассказывали о том, что Притула прокомментировал создание новой украинской церкви.

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