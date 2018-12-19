"Тебе чекає гілка": митрополит Симеон розповів про погрози від УПЦ МП

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Крім негативних коментарів митрополит Семион також одержав підтримку від Єпіфанія

Митрополит Симеон (Шостацький) розповів в інтерв'ю theБабель про потік жовчі з боку священнослужителів, які накинулися на нього з-за того, що він перейшов з Московського патріархату в Православну церкву України.

Він зазначив, що підтримує відносини з усіма архієреями. А Варсонофій, владико, якого УПЦ МП призначила на місце Симеона є нашим земляком. За словами Симеона, Варсонофія часто запрошували в Україну, тому і призначили сюди.

Він також розповів про те, що зараз з Варсонофієм не розмовляв. Але з часом вони будуть спілкуватися.

"Що стосується інших, я отримав дуже гарні привітання від інших владик. Наприклад: "Юда, тебе чекає гілка", – розповів Симеон.

За його словами , стільки зла, жовчі і ненависті він ще ніколи не бачив. І все це надійшло з боку архієреїв, священиків та вірних Московського патріархату.

"Любов'ю там не пахне, а де немає любові, там немає Бога. Що цікаво, мене поливають брудом свої. А ті, хто колись належав до КП або УАПЦ, після собору прислали мені підтримку і говорили, що моляться за нас", - зазначив митрополит.

Він також розповів про Епифанія, який подзвонив йому сказав, що всі молилися за нього.

"Це для мене видатний момент у житті. Я відкрив очі і побачив, хто був у мене, яке я для них мав усі ці роки", – заявив Симеон.

Нагадаємо, що Філарет вперше прокоментував створення єдиної помісної церкви.

Раніше повідомлялося, що об'єднавчий собору українських церков обрав митрополита Єпіфанія предстоятелем Православної церкви України.