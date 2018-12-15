"Полились слезы": в сети отреагировали на избрание главы УППЦ

Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

В сети искренне радуются за возвращение автокефалии и создание новой церкви

На Объединительном соборе предстоятелем автокефальной церкви был избран митрополит Епифаний. В сети по-разному отнеслись к назначению Епифания, учитывая его возраст, происхождение и другие факторы. В основном украинцы обратили внимание на возвращение украденной русскими церкви. Об этом пользователи написали в социальных сетях.

Известный украинский журналист Айдер Муждабаев рассказал трогательную историю одной женщины, для которой Объединительный собор стал самым счастливым днем в жизни.

"Без громких слов. Просто. Мама моего друга, я ее знаю, из Василькова, верующая, ей больше 80 лет, заплакала, когда узнала, что Украина возвращает себе украденную русскими церковь. Они в семье говорили об этой несправедливости, унижении украинцев из поколения в поколение. Она не приехала сегодня в Киев только потому, что в силу возраста чувствует себя плохо. Но сегодня самый счастливый день в ее жизни, за последние много лет — уж точно", — пишет Айдер Муждабаев в своем Facebook.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ayder.muzhdabaev

В комментариях написали, что несмотря на собственную нерелигиозность, во время Объединительного собора "полились слезы".

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/ayder.muzhdabaev

Позже Муждабаев прокомментировал реакцию российских СМИ на Объединительный собор УПЦ.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ayder.muzhdabaev

Известный украинский политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий в своем telegram-канале также прокомментировал назначение Эпифания главой Украинской Православной Поместной церкви.

"Тот случай, когда митрополит младше тебя)) Предстоятелем поместной Украинской церкви стал митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский Епифаний, "правая рука" Филарета. Он родился 3 февраля 1979 года в селе Волково Ивановского района Одесской области", — написал он.

Позже он добавил, что выбор насколько молодого предстоятеля УППЦ является хорошим, поскольку он вырос в независимой Украине и имеет совершенно другое отношение к Украине, чем у более старшего поколения.

"Я на днях на эфире говорил, что главное, чтобы объединенную церковь возглавил человек, моложе 50, или хотя бы за 60 лет: нынешние реалии требуют от предстоятеля поместной церкви быстрого реагирования и все же хорошего ориентирования в событиях. Старше человек уже имеет иной мировоззрение. Сегодня выбрали Епифания, которому только 39 лет. То есть, фактически он вырос уже в независимой Украине, в 1991 ему было 12. Это поколение уже с совершенно другим отношением к Украине, в Европу и миру, к жизни ... Как по мне, лучший выбор для современных угроз и нашествия скандалов со стороны Москвы. Для воюющего государства", – написал он в своем канале.

Скриншоты публикаций Алексея Голобуцкого (t.me/allgolobutsky)

Популярный блогер Антон Ходза в своем Facebook также прокомментировал избрание предстоятеля УППЦ.

"Налаживаю связь", — написал он, прикрепив скрин переписки с пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

В комментариях поддержали блогера.

Скриншоты комменатриев поста аккаунта facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

Позже блогер с намеком на возраст Епифания пошутил, рассказав о намерении сделать ремейц на фильм "Молодой папа".

Скриншот поста аккаунта facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

Напомним, что действующий глава УПЦ КП - Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет пришел на Собор в новом головном уборе - он сменил свой белый "патриарший" куколь на митрополичий клобук. Что это значит - читайте в нашем материале.

Ранее мы собрали интересные факты про митрополита Епифания, который также претендует на пост главы новой украинской церкови.

Видео: РБК-Украина