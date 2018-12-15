"Полилися сльози": в мережі відреагували на обрання глави УППЦ

Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

У мережі щиро радіють за повернення автокефалії та створення нової церкви

На Об'єднавчому соборі предстоятелем автокефальної церкви був обраний митрополит Епіфаній. В мережі по-різному поставилися до призначення Епіфанія, враховуючи його вік, походження та інші фактори. В основному українці звернули увагу на повернення вкраденої російськими церкви. Про це написали користувачі в соціальних мережах.

Відомий український журналіст Айдер Муждабаєв розповів зворушливу історію однієї жінки, для якої Об'єднавчий собор став найщасливішим днем у житті.

"Без гучних слів. Просто. Мама мого друга, я її знаю, з Василькова, віруюча, їй більше 80 років, заплакала, коли дізналася, що Україна повертає собі вкрадену російськими церкву. Вони в родині говорили про цю несправедливість, приниження українців з покоління в покоління. Вона не приїхала сьогодні до Києва тільки тому, що в силу віку відчуває себе погано. Але сьогодні найщасливіший день у її житті, за останні багато років — вже точно", — пише Айдер Муждабаєв у своєму Facebook.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ayder.muzhdabaev

В коментарях написали, що незважаючи на власну нерелігіозность, під час Об'єднавчого собору "полилися сльози".

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/ayder.muzhdabaev

Пізніше Муждабаєв прокоментував реакцію російських ЗМІ на Об'єднавчий собор УПЦ.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ayder.muzhdabaev

Відомий український політтехнолог і блогер Олексій Голобуцький у своєму telegram-каналі також прокоментував призначення Епіфанія головою Української Православної Помісної церкви.

"Той випадок, коли митрополит молодше тебе)) Предстоятелем помісної Української церкви став митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній, "права рука" Філарета. Він народився 3 лютого 1979 року в селі Погоди Іванівського району Одеської області", — написав він.

Пізніше він додав, що вибір наскільки молодого предстоятеля УППЦ є хорошим, оскільки він виріс в незалежній Україні і має зовсім інше ставлення до України, ніж у більш старшого покоління.

"Я днями на ефірі говорив, що головне, щоб об'єднану церкву очолила людина молодше за 50, або хоча б за 60 років: нинішні реалії вимагають від предстоятеля помісної церкви швидкого реагування і все ж хорошого орієнтування в подіях. Старша людина вже має інший світогляд. Сьогодні вибрали Епіфанія, якому лише 39 років. Тобто, фактично він зріс уже в незалежній Україні у 1991 йому було 12. Це покоління вже з зовсім іншим ставленням до України, Європи і світу, до життя ... Як на мене, кращий вибір для сучасних загроз і навали скандалів з боку Москви. Для воюючої держави", – написав він у своєму каналі.

Скріншоти публікацій Олексія Голобуцького (t.me/allgolobutsky)

Популярний блогер Антон Ходза у своєму Facebook також прокоментував обрання предстоятеля УППЦ.

"Налагоджую зв'язок", — написав він, прикріпивши скрін листування з прес-службою Патріарха Московського і всієї Русі.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

В коментарях підтримали блогера.

Скріншоти комменатриев поста облікового запису facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

Пізніше блогер з натяком на вік Єпіфанія пожартував, розповівши про намір зробити ремейц на фільм "Молодий папа".

Скріншот поста облікового запису facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

Нагадаємо, що чинний глава УПЦ КП - Патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет прийшов на Собор в новому головному уборі - він змінив свій білий "патріарший" кукіль на митрополичий клобук. Що це значить - читайте в нашому матеріалі.

Раніше ми зібрали цікаві факти про митрополита Епіфанія, який також претендує на пост глави нової української церкви.

Відео: РБК-Україна