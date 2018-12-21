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"Нам нужно вести диалог": Епифаний обратился к Онуфрию

STYLERПерсона    21.12.2018 - 08:54

Видео: YouTube/ТСН

Отношения между православными христианами должны быть мирными. Поэтому Поместная Церковь готова к диалогу с Московским патриархатом. Об этом заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в эфире передачи "Право на владу".

На вопрос будет ли он при встрече здороваться с митрополитом Московского патриархата Онуфрием, он заявил, что конечно поздоровается.

"Нам нужно вести диалог", - отметил Епифаний.

&quot;Нам нужно вести диалог&quot;: Епифаний обратился к Онуфрию

Скриншот (YouTube/ТСН)

Он объяснил, что Православной церкви Украины конфликт не нужен, она настроена на конструктивные решения.

"Если они почувствуют любовь, они присоединятся к Поместной Церкви", - заявил он.

&quot;Нам нужно вести диалог&quot;: Епифаний обратился к Онуфрию

Скриншот (YouTube/ТСН)

Епифаний также отметил, что закон о переименовании религиозных организаций с центром в России отвечает ожиданиям жителей Украины. Поскольку каждый православный должен понимать, в какую церьковь он ходит. По его словам это облегчит ситуацию между церквями.

Напомним, что односельчане рассказали о детстве Епифания, который рос в селе Старая Жадова Черновицкой области.

Ранее также сообщалось о том, что Епифаний ответил российским пропагандистам на "фейки" о захвате храмов УПЦ МП.

Видео: РБК-Украина

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