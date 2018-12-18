"Захват" храмов УПЦ МП: Епифаний ответил российским пропагандистам

Видео: YouTube/Телеканал ICTV

Захватывать храмы так называемой УПЦ МП в Украине никто не будет. Об этом заявил предстоятель автокефальной Православной церкви Украины Епифаний в эфире канала ICTV.

"Никакого захвата храмов Московского патриархата со стороны единой церкви не будет", - сказал владыка.

При этом он подчеркнул, что приходы, которые добровольно захотят стать частью единой украинской церкви, должны быть приняты. И это должно происходить без насилия и действий, которые как-то могут провоцировать в обществе нестабильность - все должно пройти мирно и спокойно.

Митрополит Епифаний (фото: facebook.com/kosovany)

По словам Епифания, если члены УППЦ будут проявлять насилие, то в будущем "мы пожнем нехорошие плоды такой деятельности".

"Считаю, что только любовь и уважение могут быть той основой, на которой будут переходить приходы, находящиеся в зоне Российской православной церкви", - заявил Епифаний.

Отметим, что российские пропагандисты постоянно распространяют фейки о захватах храмов УПЦ МП в Украине.

Скриншоты (twitter.com)

Напомним, в Виннице громада и прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ Московского патриархата поддержали митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого) и под аплодисменты перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины.

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Видео: РБК-Украина