ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Захват" храмов УПЦ МП: Епифаний ответил российским пропагандистам

STYLERЖизнь    18.12.2018 - 12:10

Видео: YouTube/Телеканал ICTV

Захватывать храмы так называемой УПЦ МП в Украине никто не будет. Об этом заявил предстоятель автокефальной Православной церкви Украины Епифаний в эфире канала ICTV.

"Никакого захвата храмов Московского патриархата со стороны единой церкви не будет", - сказал владыка.

При этом он подчеркнул, что приходы, которые добровольно захотят стать частью единой украинской церкви, должны быть приняты. И это должно происходить без насилия и действий, которые как-то могут провоцировать в обществе нестабильность - все должно пройти мирно и спокойно.

&quot;Захват&quot; храмов УПЦ МП: Епифаний ответил российским пропагандистам

Митрополит Епифаний (фото: facebook.com/kosovany)

По словам Епифания, если члены УППЦ будут проявлять насилие, то в будущем "мы пожнем нехорошие плоды такой деятельности".

"Считаю, что только любовь и уважение могут быть той основой, на которой будут переходить приходы, находящиеся в зоне Российской православной церкви", - заявил Епифаний.

Отметим, что российские пропагандисты постоянно распространяют фейки о захватах храмов УПЦ МП в Украине. 

 

Скриншоты (twitter.com)

Напомним, в Виннице громада и прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ Московского патриархата поддержали митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого) и под аплодисменты перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины.

Ранее мы писали о том, что Тарас Тополя спел духовный гимн и растрогал украинцев.

Видео: РБК-Украина

Ватикан признал Православную церковь Украины и ее предстоятеля Епифаний рассказал о статусе Онуфрия и Московского патриархата после Собора
Новости Украины Епифаний
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь