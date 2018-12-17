Тарас Тополя спел духовный гимн и растрогал украинцев (видео)

Тарас Тополя (фото: РБК-Украина)

Лидер группы "Антитела" трогательно исполнил "Боже великий, єдиний" в храме

Известный украинский музыкант, фронтмен популярной рок-группы "Антитіла" Тарас Тополя поздравил Украину с созданием Украинской поместной православной церкви, которое состоялось 15 декабря в Софийском соборе столицы.

Более того, артист записал видео, на котором он поет в честь этого события духовный (церковный) гимн "Боже великий, єдиний".

"Исторический день! Создатель дал шанс, силы и волю, а люди взамен ответили своими действиями! Чувствую и выражаю большую благодарность всем причастным к созданию независимой от Москвы, объединенной украинской церкви!" - прокомментировал Тополя.

Боже Великий, Единый! Фронтмен группы Antytila / Антитела Taras Topolya Исторический день! Создатель дал шанс, силы и волю, а люди взамен ответили своими действиями! Чувствую и выражаю большую благодарность всем причастным к созданию независимой от Москвы, объединенной украинской церкви! Народ, Филарет, Президент, Духовенство, Парламент, были единственными в этом стремлении и наконец-то завоевали! Боже Великий, Единый! Нам Украину Храни! Опубликовано MVUA Воскресенье, 16 декабря 2018 г.

Видео: facebook.com/MusicVideoUA

Исполнение гимна проняло пользователей сети до слез.

"Как величественно и красиво!" - написала Леся Гудь.

"Очень хорошая молитва", - отметила Елена Дмитренко.

Скриншот комментариев (facebook.com/MusicVideoUA)

Напомним, митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко) был избран предстоятелем автокефальной церкви. Томос об автокефалии он получит лично из рук Вселенского патриарха Варфоломея уже шестого января.

Ранее легендарный футболист прокомментировал создание новой украинской церкви. Также о создании УППЦ высказался лидер "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Кроме того, историческому для Украины событию обрадовался украинский шоумен и волонтер Сергей Притула.

Видео: РБК-Украина