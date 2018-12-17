Тарас Тополя заспівав духовний гімн і зворушив українців (відео)

Тарас Тополя (фото: РБК-Україна)

Лідер гурту "Антитіла" зворушливо виконав "Боже великий, єдиний" у храмі

Відомий український музикант, фронтмен популярного рок-гурту "Антитіла" Тарас Тополя привітав Україну зі створенням Української помісної православної церкви, що відбулося 15 грудня у Софійському соборі столиці.

Більше того, артист записав відео, на якому він співає на честь цієї події духовний (церковний) гімн "Боже великий, єдиний".

"Історичний день! Творець дав шанс, сили і волю, а люди навзаєм відповіли своїми діями! Відчуваю і висловлюю велику вдячність всім причетним до утворення незалежної від Москви, об‘єднаної української церкви!" - прокоментував Тополя.

Боже Великий, Єдиний! Фронтмен гурту Antytila / Антитіла Taras Topolya Історичний день! Творець дав шанс, сили і волю, а люди навзаєм відповіли своїми діями! Відчуваю і висловлюю велику вдячність всім причетним до утворення незалежної від Москви, об‘єднаної української церкви! Народ, Філарет, Президент, Духівництво, Парламент, були єдиними у цьому прагненні і нарешті вибороли! Боже Великий, Єдиний! Нам Україну Храни! Опубліковано MVUA Неділя, 16 грудня 2018 р.

Відео: facebook.com/MusicVideoUA

Виконання гімну пройняло користувачів мережі до сліз.

"Як велично і гарно!" - написала Леся Гудь.

"Дуже гарна молитва", - зазначила Олена Дмитренко.

Скриншот коментарів (facebook.com/MusicVideoUA)

Нагадаємо, митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній (Думенко) був обраний предстоятелем автокефальної церкви. Томос про автокефалію він отримає особисто з рук Вселенського патріарха Варфоломія уже шостого січня.

Раніше легендарний футболіст прокоментував створення нової української церкви. Також про створення УППЦ висловився лідер "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Крім того, історичній для України події зрадів український шоумен і волонтер Сергій Притула.

Відео: РБК-Україна