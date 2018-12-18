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"Захоплення" храмів УПЦ МП: Епіфаній відповів російським пропагандистам

STYLERЖиття    18.12.2018 - 12:10

Відео: YouTube/Телеканал ICTV

Захоплювати храми так званої УПЦ МП в Україні ніхто не буде. Про це заявив предстоятель автокефальної Православної церкви України Епіфаній в ефірі каналу ICTV.

"Ніякого захоплення храмів Московського патріархату з боку єдиної церкви не буде", - сказав владика.

При цьому він підкреслив, що парафії, які добровільно захочуть стати частиною єдиної української церкви, повинні бути прийняті. І це повинно відбуватися без насильства і дій, які можуть провокувати нестабільність у суспільстві - все повинно пройти мирно та спокійно.

&quot;Захоплення&quot; храмів УПЦ МП: Епіфаній відповів російським пропагандистам

Митрополит Епіфаній (фото: facebook.com/kosovany)

За словами Єпіфанія, якщо члени УППЦ будуть проявляти насильство, то в майбутньому "ми пожнемо недобрі плоди такої діяльності".

"Вважаю, що тільки любов і повага можуть бути тією основою, на якій будуть переходити парафії, що перебувають у зоні Російської православної церкви", - заявив Епіфаній.

Відзначимо, що російські пропагандисти постійно поширюють фейки про захоплення храмів УПЦ МП в Україні.

 

Скріншоти (twitter.com)

Нагадаємо, у Вінниці громада та прихожани Свято-Преображенського собору УПЦ Московського патріархату підтримали митрополита Вінницького і Панського Симеона (Шостацкого) і під оплески перейшли під юрисдикцію Православної церкви України.

Раніше ми писали про те, що Тарас Тополя виконав духовний гімн і зворушив українців.

Відео: РБК-Україна

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