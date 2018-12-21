"Нам потрібно вести діалог": Епіфаній звернувся до Онуфрія

Відео: YouTube/ТСН

Відносини між православними християнами повинні бути мирними. Тому Помісна Церква готова до діалогу з Московським патріархатом. Про це заявив митрополит Київський і всієї України Епіфаній в ефірі програми "Право на владу".

На питання, чи буде він вітатися при зустрічі з митрополитом Московського патріархату Онуфрієм, він заявив, що звичайно привітається.

"Нам потрібно вести діалог", - зазначив Епіфаній.

Скриншот (YouTube/ТСН)

Він пояснив, що Православної церкви України конфлікт не потрібен, вона налаштована на конструктивні рішення.

"Якщо вони відчують любов, вони приєднаються до Помісної Церкви", - заявив він.

Епіфаній також зазначив, що закон про перейменування релігійних організацій з центром в Росії відповідає очікуванням мешканців України. Оскільки кожен православний повинен розуміти, в яку церкву ходить.

За його словами, це полегшить ситуацію між церквами.

Скриншот (YouTube/ТСН)

Нагадаємо, що односельці розповіли про дитинство Єпіфанія, який ріс у селі Стара Жадова Чернівецької області.

Раніше також повідомлялося про те, що Єпіфаній відповів російським пропагандистам на "фейки" про захоплення храмів УПЦ МП.

Відео: РБК-Україна