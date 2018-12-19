"Уже тогда это поражало": односельчане рассказали о детстве Епифания

Видео: YouTube / 5 канал

Жители села Старая Жадова Черновицкой области рассказали, каким в детстве был митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Сергей Думенко), избранный 15 декабря предстоятелем автокефальной церкви. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

В этом селе прошли детство и школьные годы будущего главы Православной Церкви Украины.

По словам Галина, которая знает Думенко с детства, мальчик любил читать, был старательным и послушным учеником, был вежливым.

Отмечается, что мама митрополита отправилась к нему в Киев, чтобы поддержать.

Так что в доме семьи священнослужителя на окраине села сейчас пусто.

Скриншот: YouTube / 5 канал

Еще подростком Думенко стал интересоваться богословскими книгами.

"Он очень хороший ребенок, он это заслужил. Никто из соседей не обидел, а не обзывал, не танцевал, не пил, не курил. Он книгу не бросал с рук. Или корову пас, или что - с книгой", - рассказала Галина.

Скриншот: YouTube / 5 канал

В сельской школе он получил среднее образование. Учился на "отлично".

По словам учителя географии Василия Бабинчука, Думенко всегда выделялся среди других учеников.

"Запомнился парень тогда еще тем, что он был спокойный, уравновешенный, думал, что говорит. Уже тогда это поражало. Потому что он этим выделялся среди одноклассников, умел выразить свое мнение", - отметил он.

Жители села Старая Жадова признались, что теперь, после избрания митрополита Епифания главой ПЦУ, чувствуют гордость и трепет в душе.

"Первые эмоции были - слезы, радость и волнение за то, что у него такая важная, почетная и ответственная миссия", - призналась директор Старожадивськои ООШ Анна Гранат.

Скриншот: YouTube / 5 канал

Как сообщалось ранее, Епифаний недавно ответил российским пропагандистам на фейки о "захвате" храмов УПЦ МП.

Также мы писали о том, что митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что томос можно считать вторым Крещением Украины.

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Видео: РБК-Украина