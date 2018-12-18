Второе Крещение: Епифаний поблагодарил президента Украины за помощь

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Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поблагодарил президента Украины Петра Порошенко за помощь и отметил, что томос можно считать вторым Крещением Украины. Об этом он заявил в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний напомнил об исторических событиях, которые связаны с первым Крещением во времена Святого Владимира и отметил, что получение томоса для Украины – это практически второе Крещение.

"Если первое Крещение мы получили во времена Святого Владимира, то томос – это второе Крещение Украины, потому что мы получаем свою независимую украинскую церковь", - высказал свое мнение Епифаний.

Кроме того, он поблагодарил президента Украины Петру Порошенко за старания и отметил его дипломатические способности.

"Мы это смогли это воплотить также благодаря стараниям нашего президента. Он сумел найти взаимопонимание с патриархом Варфоломеем, проявил свои дипломатические способности, приложил много усилий для того, чтобы это произошло сегодня", - сказал митрополит Киевский и всея Украины.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Епифаний высказался о переносе Рождества.

А также писали о том, что Епифаний ответил российским пропагандистам.