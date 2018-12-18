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"Это просто дата": Епифаний высказался о переносе Рождества

STYLERЖизнь    18.12.2018 - 14:18

Видео: YouTube/Телеканал ICTV

Вопрос переноса Рождества с 7 января на 25 декабря пока не обсуждается. Об этом сказал предстоятель автокефальной Православной церкви Украины Епифаний в эфире канала ICTV.

При этом владыка отметил, что этот вопрос очень важен в процессе реформирования украинской церкви.

"Если мы хотим в дальнейшем плодотворно работать, использовать все новые технологии, работать с нашей молодежью, то мы должны постепенно, мудро, трезво внедрять эти реформы... Конечно же, если говорить о каких-то решительных реформах, то это может внести в раскол в церковь. Мы можем 25-го праздновать Рождество Христово в Украине? Это может внести смуту и раскол. Мы должны реформироваться постепенно, мудро, чтобы не внести снова какой-то раскол в церковь. Это нужно, конечно же, воплощать в жизнь, но постепенно", - сказал он. 

&quot;Это просто дата&quot;: Епифаний высказался о переносе Рождества

Митрополит Епифаний (фото: РБК-Украина)

При этом ранее, в интервью "Радио Свободе" Епифаний заявил, что намерен объяснять и доказывать украинцам, почему следует праздновать Рождество именно 25 декабря.

"Если мы изменим с 7 января на 25 декабря, украинский народ этого не воспримет. Нужно объяснять, доказывать. Когда люди поймут, что это не догма, это просто дата, тогда можно делать и принимать решения", - отметил глава ПЦУ.

Напомним, что недавно Епифаний ответил российским пропагандистам по поводу "захвата" храмов Московского патриархата.

Ранее мы писали о том, что Тарас Тополя спел духовный гимн и растрогал украинцев.

Видео: РБК-Украина

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