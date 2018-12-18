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"Це просто дата": Епіфаній висловився про перенесення Різдва

STYLERЖиття    18.12.2018 - 14:18

Відео: YouTube/Телеканал ICTV

Питання перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня поки не обговорюється. Про це сказав предстоятель автокефальної Православної церкви України Епіфаній в ефірі каналу ICTV.

При цьому владика зазначив, що це питання дуже важливе в процесі реформування української церкви.

"Якщо ми хочемо надалі плідно працювати, використовувати нові технології, працювати з молоддю, то ми повинні поступово, мудро, тверезо впроваджувати ці реформи... Звичайно ж, якщо говорити про якісь рішучі реформи, то це може внести розкол в церкву. Ми можемо 25-го святкувати Різдво Христове в Україні? Це може внести смуту і розкол. Ми повинні реформуватися поступово, мудро, щоб не внести знову якийсь розкол в церкву. Це треба, звичайно ж, втілювати в життя, але поступово", - сказав він.

&quot;Це просто дата&quot;: Епіфаній висловився про перенесення Різдва

Митрополит Епіфаній (фото: РБК-Україна)

При цьому раніше, в інтерв'ю "Радіо Свободі" Епіфаній заявив, що має намір пояснювати і доводити українцям, чому слід святкувати Різдво саме 25 грудня.

"Якщо ми змінимо з 7 січня на 25 грудня, український народ цього не сприйме. Потрібно пояснювати, доводити. Коли люди зрозуміють, що це не догма, це просто дата, тоді можна робити і приймати рішення", - зазначив глава ПЦУ.

Нагадаємо, що нещодавно Епіфаній відповів російським пропагандистам з приводу "захоплення" храмів Московського патріархату.

Раніше ми писали про те, що Тарас Тополя виконав духовний гімн і зворушив українців.

Відео: РБК-Україна

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