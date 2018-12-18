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Друге Хрещення: Епіфаній подякував президенту України за допомогу

STYLERЖиття    18.12.2018 - 20:28

Відео: YouTube/ICTV

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній подякував президенту України Петру Порошенку за допомогу і зазначив, що томос можна вважати другим Хрещенням України. Про це він заявив в ефірі передачі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній нагадав про історичні події, які пов'язані з першим Хрещенням за часів Святого Володимира і зазначив, що отримання томосу для України – це друге Хрещення.

"Якщо перше Хрещення ми отримали за часів Святого Володимира, то томос – це друге Хрещення України, тому що ми отримуємо свою незалежну українську церкву", - висловив свою думку Епіфаній.

Крім того, він подякував президенту України Петру Порошенку за старання і відзначив його дипломатичні здібності.

"Ми це змогли це втілити також завдяки старанням нашого президента. Він зумів знайти порозуміння з патріархом Варфоломієм, проявив свої дипломатичні здібності, доклав багато зусиль для того, щоб це сталося сьогодні", - сказав митрополит Київський і всієї України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Епіфаній висловився про перенесення Різдва.

А також писали про те, що Єпіфаній відповів російським пропагандистам.

 

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