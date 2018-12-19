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"Вже тоді це вражало": односельці розповіли про дитинство Епіфанія

STYLERЖиття    19.12.2018 - 23:28

Відео: YouTube / 5 канал

Мешканці села Стара Жадова Чернівецькій області розповіли, яким в дитинстві був митрополит Київський і всієї України Епіфаній (Сергій Думенко), обраний 15 грудня предстоятель автокефальної церкви. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

У цьому селі пройшли дитинство і шкільні роки майбутнього глави Православної Церкви України.

За словами пані Галина, яка знає Думенка з дитинства, хлопчик любив читати, був старанним і слухняним учнем, був ввічливим.

Зазначається, що мама митрополита вирушила до нього у Київ, щоб підтримати.

Тож у будинку сім'ї священнослужителя на околиці села зараз порожньо.

&quot;Вже тоді це вражало&quot;: односельці розповіли про дитинство Епіфанія

Скріншот: YouTube / 5 канал

Ще підлітком Думенко став цікавитися богословськими книгами.

"Він дуже хорошою дитиною, він це заслужив. Ніхто з сусідів не образив, а не обзивав, не танцював, не пив, не курив. Він книгу не кидав з рук. Або корову пас, або що - з книгою", - розповіла Галина.

&quot;Вже тоді це вражало&quot;: односельці розповіли про дитинство Епіфанія&quot;Вже тоді це вражало&quot;: односельці розповіли про дитинство Епіфанія

Скріншот: YouTube / 5 канал

В сільській школі він отримав середню освіту. Вчився на "відмінно".

За словами вчителя географії Василя Бабинчука, Думенко завжди вирізнявся серед інших учнів.

"Запам'ятався хлопець тоді ще тим, що він був спокійний, врівноважений, думав, що говорить. Вже тоді це вражало. Тому що він цим вирізнявся серед однокласників, вмів висловити свою думку", - зазначив він.

Мешканці села Стара Жадова зізналися, що тепер, після обрання митрополита Епіфанія главою ПЦУ, відчувають гордість і трепет у душі.

"Перші емоції були сльози, радість і хвилювання за те, що у нього така важлива, почесна і відповідальна місія", - зізналася директорка Старожадивськои ЗОШ Ганна Гранат.

&quot;Вже тоді це вражало&quot;: односельці розповіли про дитинство Епіфанія

Скріншот: YouTube / 5 канал

Як повідомлялося раніше, Єпіфаній нещодавно відповів російським пропагандистам на фейки про "захоплення храмів УПЦ МП.

Також ми писали про те, що митрополит Київський і всієї України Епіфаній зазначив, що томос можна вважати другим Хрещенням України.

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Відео: РБК-Україна

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