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"Право свободного выбора": Епифаний сообщил численность приходов ПЦУ

STYLERЖизнь    21.12.2018 - 11:02

Видео: YouTube/ТСН

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал, сколько на данный момент приходов есть в Православной Церкви Украины. Об этом он сообщил в передаче "Право на власть" на телеканале "1+1".

Митрополит Епифаний рассказал, что на данный момент Православная Церковь Украины насчитывает уже 7 тысяч приходов. Он отметил, что качество приходов должно быть важнее их количества.

"Сейчас Православная Церковь Украины насчитывает примерно 7 тысяч приходов", - рассказал митрополит и отметил, что рост этого количества ожидается уже после того, как Украина получит томос об автокефалии.

По его мнению, переходы в Православную Церковь Украины должны происходить свободно и не стал отвечать на вопрос о том, сколько общин может перейти до конца следующего года.

"Я бы не хотел ставить задачу, чтобы количественно увеличить. Переходы должны происходить только свободным путем, чтобы община проявляла право свободного выбора", - отметил митрополит Епифаний.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что митрополит Епифаний обратился к Онуфрию с предложением о диалоге.

А также рассказывали о том, что в сети украинцы высказались о новом названии УПЦ МП.

Они отметили, что принятый закон "справедливо указывает реальное название" УПЦ МП. 

Видео: РБК-Украина

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