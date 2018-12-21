"Право вільного вибору": Єпіфаній повідомив чисельність парафій ПЦУ

Відео: YouTube/ТСН

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній розповів, скільки на даний момент парафій є в Православній Церкві України. Про це він повідомив в передачі "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Митрополит Епіфаній розповів, що на даний момент Православна Церква України налічує вже 7 тисяч парафій. Він зазначив, що якість парафій має бути важливіше їх кількості.

"Зараз Православна Церква України налічує приблизно 7 тисяч парафій", - розповів митрополит і зазначив, що зростання цієї кількості очікується вже після того, як Україна отримає томос про автокефалію.

На його думку, переходи в Православну Церкву України мають відбуватися вільно і не став відповідати на питання про те, скільки громад може перейти до кінця наступного року.

"Я б не хотів ставити завдання, щоб кількісно збільшити. Переходи повинні відбуватися тільки вільним шляхом, щоб громада виявляла право вільного вибору", - зазначив митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що митрополит Епіфаній звернувся до Онуфрію з пропозицією про діалог.

А також розповідали про те, що в мережі українці висловилися про нову назву УПЦ МП.

Вони відзначили, що прийнятий закон "справедливо вказує реальну назву" УПЦ МП.

Відео: РБК-Україна