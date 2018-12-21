Тайна имени: почему Сергей Думенко стал Епифанием

Епифаний (фото: РБК-Украина)

21 декабря исполняется 11 лет со дня пострижения Сергея Думенко в монахи

Как известно, у избранного 15 декабря предстоятелем Православной церкви Украины Епифания в миру имя Сергей.

А пострижен в монашество с именем Епифаний будущий глава новой украинской церкви был ровно 11 лет назад - 21 декабря 2007 года - архиепископом Переяслав-Хмельницким Димитрием (Рудюком) в Михайловском Златоверхом монастыре по благословению патриарха Филарета. Почему же именно Епифаний? Кто повлиял на выбор Сергея Думенко?

Митрополит Епифаний (фото: РБК-Украина)

Согласно биографии блаженнейшого митрополита Киевского и всея Украины, он пострижен в монашество с именем Епифаний в честь святителя Епифания Кипрского, который был епископом Саламина.

Чем известен Епифаний Кипрский

Епифаний Кипрский (фото: wikimedia.org)

Епифаний Кипрский считается одним из ранних Отцов Церкви. В IV веке он прославился значительными обличениями ересей. Он причислен к лику святых в Православной и Католической церквях.

Епифаний Кипрский (фото: wikimedia.org)

Известно также, что Епифаний Кипрский был учеником знаменитого Аввы Илариона. А еще он отличался благочестием и благотворительностью.

По церковному преданию, Епифаний Кипрский однажды даже воскресил умершего сына язычника.

Епифаний Кипрский (фото: wikimedia.org)

Кроме всего прочего, Епифаний Кипрский был писателем. Его произведения по сегодняшний день являются важным источником исследования религиозной мысли IV века и взглядов неортодоксальных писателей, произведения которых были уничтожены.

Митрополит Епифаний (фото: РБК-Украина)

Ранее жители села Старая Жадова, где прошли детство и школьные годы Сергея Думенко, рассказали, каким в детстве был будущий митрополит Киевский и всея Украины.