Таємниця імені: чому Сергій Думенко став Епіфанієм

Епіфаній (фото: РБК-Україна)

21 грудня виповнюється 11 років з дня постриження Сергія Думенка в ченці

Як відомо, у обраного 15 грудня предстоятелем Православної церкви України Епіфанія в миру ім'я Сергій.

А пострижений у чернецтво з ім'ям Епіфаній майбутній глава нової української церкви був рівно 11 років тому - 21 грудня 2007 року - архієпископом Переяслав-Хмельницьким Димитрієм (Рудюком) у Михайлівському Золотоверхому соборі з благословення патріарха Філарета. Чому ж саме Епіфаній? Хто вплинув на вибір Сергія Думенка?

Митрополит Епіфаній (фото: РБК-Україна)

Згідно біографії блаженнішого митрополита Київського і всієї України, він пострижений у чернецтво з ім'ям Епіфаній на честь святителя Епіфанія Кіпрського, який був єпископом Саламіна .

Чим відомий Епіфаній Кіпрський

Епіфаній Кіпрський (фото: wikimedia.org)

Епіфаній Кіпрський вважається одним з ранніх Отців Церкви. У IV столітті він прославився значними викриттями єресей. Він причислений до лику святих у Православній і Католицькій церквах.

Епіфаній Кіпрський (фото: wikimedia.org)

Відомо також, що Епіфаній Кіпрський був учнем знаменитого Авви Іларіона. А ще він відрізнявся благочестям і благодійністю.

За церковним переказом, Епіфаній Кіпрський одного разу навіть воскресив померлого сина язичника.

Епіфаній Кіпрський (фото: wikimedia.org)

Крім усього іншого, Епіфаній Кіпрський був письменником. Його твори по сьогоднішній день є важливим джерелом дослідження релігійної думки IV століття та неортодоксальних поглядів письменників, твори яких були знищені.

Митрополит Епіфаній (фото: РБК-Україна)

Раніше жителі села Стара Жадова, де пройшли дитинство і шкільні роки Сергія Думенка, розповіли, яким в дитинстві був майбутній митрополит Київський і всієї України.