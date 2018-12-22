Порошенко використав усю силу і мудрість, щоб нам надали Томос, - Філарет

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Філарет назвав причину "знищення" української церкви

Під час проведення Форуму громадських організацій Львівської області "Повернення до віри батьків" виступив Святійший і Блаженнійший Філарет – Патріарх Київський і всієї Русі-України. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної організації

Так, він привітав усіх з наданням Томосу Україні.

"Я, перш за все, вітаю всіх з цією знаменною подією – об'єднанням трьох українських церков в Єдину незалежну православну автокефальну церкву. Ця подія має епохальне значення. Без Єдиної православної церкви, визнаною всім православним світом, українська держава довго існувати не змогла б, тому що кожна країна повинна мати міцну духовну основу. І нею є православна церква, як найбільша в Україні, Греко-католицька церква та інші християнські церкви", - сказав Філарет.

У той же час Філарет уточнив, чому Москва вирішила "знищити" українську церкву.

"Наш супротивник добре знає, що якщо не буде міцного духовного фундаменту, якщо ми будемо будувати державу на піску, то будинок цей довго не стоятиме. А треба побудувати на міцному фундаменті. І тому на самому початку Москва, коли не могла мене зламати, розділила українську церкву, яка була тоді єдиною, на три частини. І ми розуміли, що поки ми не об’єднаємось буде іти боротьба, і тому неодноразово звертались до Вселенського Патріарха з проханням надати статут українській церкві автокефальної, але незважаючи на те, що і всі президенти це підтримували, нічого не могли зробити", - підкреслив він.

Також Філарет розповів про роль Порошенка в наданні Томосу.

"Коли змінились умови і став Президентом Порошенко, то він використав всі сили, всю свою мудрість для того, щоб переконати Вселенського Патріарха надати Томос про автокефалію української церкви. Багато разів зустрічався, переконував і врешті - Вселенський Патріарх погодився", - уточнив він.

Відео: Філарет про роль Порошена в наданні Томосу (Youtube-канал/Львівська ОДА)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що митрополит Епіфаній звернувся до Онуфрія з пропозицією про діалог.

А також розповідали про те, що в мережі українці висловилися про нову назву УПЦ МП.