Появилась онлайн карта переходов в ПЦУ из УПЦ Московского патриархата

Фото: коллаж РБК-Украина

Дополнить карту может каждый желающий

В интернете появилась карта, отображающая перешедшие под юрисдикцию Православной церкви Украины общины УПЦ Московского патриархата. Так, в течение двух недель после объединительного Собора в Киеве 15 декабря к единой автокефальной поместной церкви Украины решили перейти более 20 парафий во главе со своими священниками, отметили на сайте Религиозно-информационной службы Украины (РИСУ).

С целью фиксации таких переходов и была создана карта. Кроме отображения количества храмов и их географического местоположения, данные каталогизируются и дополняются деталями (дата перехода, информация в прессе).

Онлайн карта постоянно обновляется. Она призвана помочь продемонстрировать масштабы явления.

Дополнить карту может каждый желающий.

"Без видения указанных факторов, считаем, не стоит говорить о понимании самого явления переходов, их влияния на общество теперь и в будущем", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 24 декабря во Львовской области еще три общины Украинской православной церкви (МП) присоединились к Православной церкви Украины.

Добавим, что ранее в Винницкой области еще три парафии перешли из церкви УПЦ МП в новую ПЦУ - речь идет о приходах храма св. великомученицы Параскевы в селе Тютьки (Винницкий район), а также приходы с. Коло-Михайловки и Ривец.

Напомним, руководитель юридического отдела Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Александр Бахов сделал шокирующее заявление.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина