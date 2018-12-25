"Батюшку крепко обнимите": очередной приход УПЦ МП перешел в ПЦУ

Фото: коллаж РБК-Украина

Верующие села Доброгорща перешли во главе с настоятелем - священником Александром Булановым

В Хмельницкой области парафияне села Доброгорща перешли из УПЦ Московского патриархата к Православной церкви Украины. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота) на странице в соцсети Facebook.

Священнослужитель рассказал, что к Хмельницкой епархии ПЦУ присоединился Свято-Николаевский приход села (Русская Православная Церковь в Украине) во главе с настоятелем, священником Александром Булановым.

"Большая радость - единение вокруг родной Поместной Православной Церкви, чтобы едиными устами и единым сердцем славить Большого Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа!", - говорится в публикации.

Также митрополит Антоний опубликовал фото документа.

Фото: facebook.com/anthony.makhota

В комментариях к сообщению священнослужителя пользователи сети высказывают восторг и поздравляют как самого митрополита, так и всех прихожан:

"Слава тебе, Господи!";

"Поздравляю всех. Теперь будем молиться вместе. Христос посреди нас!"

"Поздравляю, Владыка!";

"Вы того батюшку крепко обнимите, чтобы не вырвался!"...

Скриншот комментариев: facebook.com/anthony.makhota

Как сообщалось ранее, 24 декабря во Львовской области еще три общины Украинской православной церкви (МП) присоединились к Православной церкви Украины.

Добавим, что ранее в Винницкой области еще три парафии перешли из церкви УПЦ МП в новую ПЦУ - речь идет о приходах храма св. великомученицы Параскевы в селе Тютьки (Винницкий район), а также приходы с. Коло-Михайловки и Ривец.

Напомним, руководитель юридического отдела Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Александр Бахов сделал шокирующее заявление.

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Видео: РБК-Украина