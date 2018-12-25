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"Все переходы - это профанация": в УПЦ МП сделали жесткое заявление о ПЦУ

STYLERЖизнь    25.12.2018 - 15:14
"Все переходы - это профанация": в УПЦ МП сделали жесткое заявление о ПЦУ
Иллюстративное фото (pixabay)

Александр Бахов утверждает, что ПЦУ не существует ни юридически, ни канонически

Руководитель юридического отдела Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Александр Бахов сделал шокирующее заявление. Он отрицает существование УПЦ Киевского патриархата и Украинской православной автокефальной церкви. Об этом информирует пресс-служба Сhurch.

Православной церкви Украины, по словам юриста, не существует ни юридически, ни канонически, поэтому он, мол, не понимает, куда сейчас переходят приходы.

"Такое религиозное объединение, как Православная церковь Украины, в Украине на сегодняшний день не зарегистрировано, то есть его не существует, а также отсутствует устав, определяющий его деятельность в правовой плоскости Украины. Без этого устава все переходы - это профанация", - говорит протоиерей.

Помимо того, по словам Бахова, получение томоса об автокефалии для единой поместной православной церкви Украины стоит под большим вопросом.

"Также не забывайте, что Православная церковь Украины в дальнейшем не имеет ни томоса, ни признания. Кроме этого, в свете последних откровений участников собора, по-моему, стоит под вопросом получение томоса", - добавил Бахов.

Напомним, что Рада обязала УПЦ МП переименоваться в Русскую православную церковь

Кстати, недавно олимпийский чемпион Олег Верняев похвастался фотографией с главой УПЦ МП Онуфрием.

Ранее украинский боксер Александр Усик нашел, что ответить критикам, которые "разнесли" его за слова о защите Киево-Печерской лавры.

 

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