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Усик резко ответил критикам за "защиту монахов" УПЦ МП

STYLERЖизнь    15.12.2018 - 15:18
Усик резко ответил критикам за "защиту монахов" УПЦ МП
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Спортсмен продолжает настаивать на своем

Популярный украинский боксер Александр Усик нашел, что ответить критикам, которые "разнесли" его за слова о защите Киево-Печерской лавре. Соответствующий пост размещен на странице "Центр информации УПЦ" в Facebook.

"Вы знаете, что у меня очень много единомышленников. Смотрите, если кто-то говорит, что хочет сделать больно кому-то, вы не будете защищать слабого? Да, это здравый человек должен делать. Это нормально. Если вы идете по улице, и увидите, что кто-то кого-то бьет, вы должны встать на защиту, потому что это равнодушие, если вы не сделаете этого", - сказал он.

Усик резко ответил критикам за &quot;защиту монахов&quot; УПЦ МП

Фото: Александр Усик и Московским патриархатом (facebook.com/church.information.center)

Более того, Усик пояснил, что намерен встать "на защиту своего дома".

"Почему, какие-то радикально настроенные люди, должны идти куда-то и что-то забирать? Где вообще полиция будет в это время? Где вообще закон? На чьей стороне он будет? Естественно, я стану на сторону своего дома, своей веры", - подчеркнул он.

Напомним, ранее ветеран АТО пригрозил "проломить голову" Александру Усику.

Ранее мы писали, что скандальное высказывание Александра Усика о томосе для Украины и защите Киево-Печерской Лавры вызвало волну возмущения и шуток в социальных сетях

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