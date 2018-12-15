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Усик різко відповів критикам "за захист ченців" УПЦ МП

STYLERЖиття    15.12.2018 - 15:18
Усик різко відповів критикам "за захист ченців" УПЦ МП
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Спортсмен продовжує наполягати на своєму

Популярний український боксер Олександр Усик знайшов, що відповісти критикам, які "рознесли" його за слова про захист Києво-Печерської лаври. Відповідний пост розміщений на сторінці "Центр інформації УПЦ" Facebook.

"Ви знаєте, що у мене дуже багато однодумців. Дивіться, якщо хтось говорить, що хоче зробити боляче комусь, ви не будете захищати слабкого? Так, це здоровий чоловік повинен робити. Це нормально. Якщо ви йдете по вулиці, і побачите, що хтось когось б'є, ви повинні встати на захист, тому що це байдужість, якщо ви не зробите цього", - сказав він.

Усик різко відповів критикам &quot;за захист ченців&quot; УПЦ МП

Фото: Олександр Усик і Московським патріархатом (facebook.com/church.information.center)

Більш того, Усик пояснив, що має намір стати "на захист свого дому".

"Чому, якісь радикально налаштовані люди, повинні йти кудись і щось забирати? Де взагалі поліція буде в цей час? Де взагалі закон? На чиїй стороні він буде? Природно, я стану на бік свого будинку, своєї віри", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше ветеран АТО пригрозив "проломити голову" Олександру Усику.

Раніше ми писали, що скандальне вислів Олександра Усика про томос для України та захист Києво-Печерської Лаври викликав хвилю обурення і жартів у соціальних мережах

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