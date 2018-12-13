"Все зависит только от нас": Усик признался, что думает о томосе

Видео: YouTube / 112 Украина

Знаменитый украинский боксер-профессионал, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, который ранее поделился планами на будущее, озвучил свое отношение о предоставлении УПЦ томоса от Вселенского патриархата. Вопросы на церковную тематику спортсмену, известному своей религиозностью, задавали в эфире передачи "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина" 12 декабря.

Александр отметил, что изменений не ожидает.

"Вообще ничего не измениться - дадут томос, или не дадут - все зависит только от нас. Мы должны внутри себя (в сердце) создать и церковь, и семью, и любовь, и все остальное", - сказал чемпион.

Александр Усик (Фото: скриншот YouTube / 112 Украина)

Он отметил, что если люди станут добрее друг к другу и начнут прощать нанесенные им обиды, начнут "любить своего ближнего, как Всевышний нас любит, то тогда я за то, чтобы его (томос, - Ред.) давали".

"Если мы будем такими же злыми и колючими, какие мы сейчас по отношению к своему соседу, то все также будет продолжаться", - подчеркнул Усик.

"Это глупости - то, что сейчас происходит, потому-что мы делим какие-то вещи. И мы все в этом участвуем", - добавил он.

Ведущий передачи процитировал вопрос от одного из телезрителей: "Если радикально настроенные люди пойдут захватывать Лавру и проявлять насилие к монахам, какими будут действия Александра?"

"Я стану на сторону монахов", - кратко ответил боксер.

Александр Усик (Фото: скриншот YouTube / 112 Украина)

Также у Александра поинтересовались, что он думает по поводу обысков у митрополита УПЦ Московского патриархата, наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

"Я об этом не думаю", - признался Усик.

Александр призвал, по совету его духовника, читать Библию, Закон Божий, Евангелие, ведь "там все написано".

Как сообщалось ранее, в обновленной Украинской православной церкви после получения томоса от Константинопольского патриарха Варфоломея изменятся расценки на таинства и свечи. Кроме того, ожидаются и другие новшества - речь идет о языке богослужения, церковном календаре и введении скамей в храмах.

Напомним, что недавно Александр Усик высказался, что думает касательно обвинений в свой адрес и тех, кто называет его сепаратистом.

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Видео: РБК-Украина