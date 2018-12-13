"Все залежить лише від нас": Усик зізнався, що думає про Томос

Відео: YouTube / 112 Україна

Відомий український боксер-професіонал, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик, який раніше поділився планами на майбутнє, озвучив своє ставлення про надання УПЦ Томосу від Вселенського патріархату. Питання на церковну тематику спортсмену, відомому своєю релігійністю, ставили в ефірі передачі "Вечірній прайм" на телеканалі "112 Україна" 12 грудня.

Олександр зазначив, що не очікує змін.

"Взагалі нічого не змінитися - дадуть Томос, або не дадуть - все залежить лише від нас. Ми маємо всередині себе (у серці) створити і церкву, і сім'ю, і любов, і все інше", - сказав чемпіон.

Олександр Усик (Фото: скріншот з YouTube / 112 Україна)

Він зазначив, що якщо люди стануть добрішими один до одного і почнуть прощати нанесені їм образи, почнуть "любити свого ближнього, як Всевишній нас любить, то тоді я за те, щоб його (Томос, - Ред.) давали".

"Якщо ми будемо такими ж злими і колючими, які ми зараз по відношенню до свого сусіда, то все також буде продовжуватися", - наголосив Усик.

"Це дурниці - те, що зараз відбувається, тому що ми ділимо якісь речі. І ми всі в цьому беремо участь", - додав він.

Ведучий передачі процитував питання від одного з телеглядачів: "Якщо радикально налаштовані люди підуть захоплювати Лавру і проявляти насильство до ченців, якими будуть дії Олександра?"

"Я стану на бік ченців", - коротко відповів боксер.

Олександр Усик (Фото: скріншот з YouTube / 112 Україна)

Також у Олександра поцікавилися, що він думає з приводу обшуків у митрополита УПЦ Московського патріархату, намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла.

"Я про це не думаю", - зізнався Усик.

Олександр закликав, за порадою його духівника, читати Біблію, Закон Божий, Євангеліє, адже "там все написано".

Як повідомлялося раніше, в оновленій Українській православній церкві після отримання Томосу від Константинопольського патріарха Варфоломія зміняться розцінки на таїнства і свічки. Крім того, очікуються й інші нововведення - йдеться про мову богослужіння, церковні календарі та встановлення лавок у храмах.

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Усик висловився, що думає щодо звинувачень на свою адресу і тих, хто називає його сепаратистом.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна