"Забрали иконы и ящик водки": отец Павел снова удивил заявлением

Митрополит Павел (Фото: РБК-Украина)

Священник заверил, что в его дом кто-то подложили брошюру 2017 года

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) прокомментировал осуществленный сотрудниками СБУ обыск в его доме и заявил, что туда положили брошюру 2017 года. Об этом настоятель Киево-Печерской лавры заявил в пятницу, 30 ноября, передает корреспондент РБК-Украина.

"Они действительно были в доме, который числится на мне. Но с 2013 года я там не разу не был. Когда мне сделали тяжелую операцию, этот дом был разграблен, были вынесены 5 икон. Забрали ящик водки, которая там была", - заявил Павел.

Митрополит рассказал, что обращался к прокурору, так как хотел вернуть иконы. Однако, по его словам, никто не обратил внимания.

Митрополит Павел (Фото: РБК-Украина)

"Сегодня, слава Богу, поситилы увидели, что там человеческой ноги не бывает. Правда, кто-то положил брошюру 2017 года, но я там был только в 2013 году ", - заявил он.

Как сообщалось, ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что на него оказывают давление.

Также мы писали о том, что митрополит Павел заверил, что не проживает в доме, который 30 ноября обыскала Служба безопасности Украины.

Напомним, в начале 2018 года настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел заявил, что Крым был отдан Украине "незаконно" во времена диктатора Иосифа Сталина.

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Видео: РБК-Украина