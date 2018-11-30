"Забрали ікони і ящик горілки": отець Павло вчергове здивував заявою

Митрополит Павло (Фото: РБК-Україна)

Священик запевнив, що у його будинок хтось підклав брошуру 2017 року

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) прокоментував здійснений співробітниками СБУ обшук в його будинку та заявив, що туди поклали брошуру 2017 року. Про це настоятель Києво-Печерської лаври заявив у п'ятницю, 30 листопада, передає кореспондент РБК-Україна.

"Вони дійсно були в будинку, який числиться на мені. Але з 2013 року я там не разу не був. Коли мені зробили важку операцію, цей будинок був розграблений, було винесено 5 ікон. Забрали ящик горілки, яка там була", - заявив Павло.

Митрополит розповів, що звертався до прокурора, бо хотів повернути ікони. Однак, за його словами, ніхто не звернув уваги.

Митрополит Павло (Фото: РБК-Україна)

"Сьогодні, слава Богу, посітили побачили, що там людської ноги не буває. Правда, хтось положив брошуру 2017 року, але я там був тільки в 2013 році", - заявив він.

Як повідомлялося, раніше намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що на нього чинять тиск.

Також ми писали про те, що митрополит Павло запевнив, що не проживає в будинку, який 30 листопада обшукала Служба безпеки України.

Нагадаємо, на початку 2018 року настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло заявил, що Крим було віддано Україні "незаконно" за часів диктатора Йосипа Сталіна.

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Відео: РБК-Україна