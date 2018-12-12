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Язык богослужения, календарь и скамьи: как изменится церковь после Томоса

STYLERЖизнь    12.12.2018 - 21:43
Язык богослужения, календарь и скамьи: как изменится церковь после Томоса
Фото: коллаж РБК-Украина

Религиовед Дмитрий Горевой подчеркнул, что децентрализация очень желательна для новой Украинской церкви

В Украине в обновленной УПЦ после получения Томоса от Вселенского патриархата в церквях кроме изменения цен на таинства и свечи также ожидаются и другие новшества. По словам директора Центра религиозной безопасности Дмитрия Горевого, речь идет о языке богослужения, церковном календаре и введении скамей в храмах, передает УНН.

Так, один из претендентов на пост главы новой УПЦ Филарет заявлял, что вопрос относительно языка богослужения будет решаться отдельно в приходе, напомнил религиовед.

Он предложил, что им станет украинский язык по умолчанию. В то же время отдельные приходы, по желанию прихожан, могут оставить себе церковнославянский, русский или даже румынский якыки. 

Горевой считает, что в ближайшее время вопрос об изменении церковного календаря не станут поднимать. Дело в том, что тут есть много как сторонников, так и противников, и тема не способствует единству. 

Эксперт указал, что вопрос введения скамеек в церквях будет самостоятельно решать приход. Так, скамьи в храмах нормально воспринимают верующие в западных регионах, однако могут вызвать возмущение прихожан в восточных или южных областях и будут восприниматься как католический обычай. 

Горевой подчеркнул, что децентрализация очень желательна для новой Украинской церкви. 

Напомним, ранее секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря рассказал о том, что из Украинской православной церкви Московского патриархата в новую Украинскую православную церковь может перейти 2/3 приходов.

Также сообщалось о том, что Объединительный собор, который состоится 15 декабря, может продлиться от нескольких часов до нескольких суток.

Напомним, ранее в инфографике было показано, какой будет автокефальная православная церковь и кто ее возглавит.

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