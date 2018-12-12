Мова богослужіння, календар і лави: як зміниться церква після Томосу

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Релігієзнавець Дмитро Горєвой наголосив, що децентралізація дуже бажана для нової Української церкви

В Україні в оновленій УПЦ після отримання Томосу від Вселенського патріархату в церквах крім зміни цін на таїнства та свічки також очікуються й інші нововведення. За словами директора Центру релігійної безпеки Дмитра Горєвого, йдеться про мову богослужіння, церковний календарь та встановлення лавок у храмах, передає УНН.

Так, один з претендентів на пост глави нової УПЦ Філарет заявляв, що питання щодо мови богослужіння вирішуватиметься окремо в приході, нагадав релігієзнавець.

Він запропонував, що нею стане українська мова за замовченням. У той же час окремі парафії, за бажанням парафіян, можуть залишити собі церковнослов'янську, російську або навіть румунську.

Горєвой вважає, що найближчим часом питання про зміну церковного календаря не підніматимуть. Справа в тому, що тут є багато як прихильників, так і противників, і тема не сприяє єдності.

Експерт зазначив, що питання введення лавок у церквах буде самостійно вирішувати прихід. Так, лави у храмах нормально сприймають віряни в західних регіонах, однак можуть викликати обурення парафіян в східних чи південних областях та будуть сприйматися як католицький звичай.

Горєвой наголосив, що децентралізація дуже бажана для нової Української церкви.

Нагадаємо, раніше секретар УПЦ КП Євстратій Зоря розповів про те, що з Української православної церкви Московського патріархату в нову Українську православну церкву може перейти 2/3 парафій.

Також повідомлялося про те, що Об'єднавчий собор, який відбудеться 15 грудня, може тривати від декількох годин до декількох діб.

Нагадаємо, раніше в інфографіці було показано, якою буде автокефальна православна церква та хто її очолить.