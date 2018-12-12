Томос для Украины: стоимость церковных услуг определят по-новому

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Эксперт выступает за определенную "церковную децентрализацию"

В обновленной Украинской православной церкви после получения Томоса от Константинопольского патриарха Варфоломея изменятся расценки на таинства и свечи. Религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой заявил, что их стоимость скорее всего будут определять приходы самостоятельно - вместе с другими оргвопросами, передает УНН.

По мнению эксперта, корректно было бы отдать полномочия по установлению платы за услуги "на места" и сделать определенную "церковную децентрализацию".

Таким образом каждый приход будет решать - что и как ему делать.

"Например, какой-то городская приход, который получает неплохое финансирование от спонсора какого-то, мог бы себе позволить отказаться от платы, но приход в каком-то селе, наверное, не сможет без этого выживать", - сказал Горевой.

Религиовед сомневается, что в новой Церкви будут приниматься жесткие централизованные решения по установлению фиксированной цены за свечу или таинства.

Как сообщалось, секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря рассказал о том, что из Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в новую Украинскую православную церковь может перейти 2/3 приходов.

Напомним, Объединительный Собор по автокефалии УПЦ состоится 15 декабря. В этот день епископы должны избрать предстоятеля церкви, который позже получит томос от Константинопольского патриарха Варфоломея.

Многие эксперты считают фаворитом нынешнего главу УПЦ КП Филарета. Также украинские СМИ пишут, что новую Церковь могут возглавить 39-летний патриарший наместник из УПЦ КП Епифаний (Думенко) и митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич).

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