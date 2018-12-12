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Томос для України: вартість церковних послуг визначать по-новому

STYLERЖиття    12.12.2018 - 19:36
Томос для України: вартість церковних послуг визначать по-новому
Фото: колаж РБК-Україна

Експерт виступає за певну "церковну децентралізацію"

У оновленій Українській православній церкві після отримання Томосу від Константинопольського патріарха Варфоломія зміняться розцінки на таїнства і свічки. Релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой заявив, що їх вартість швидше за все будуть визначати парафії самостійно, разом з іншими оргпитаннями, передає УНН.

На думку експерта, коректно було б віддати повноваження щодо встановлення плати за послуги "на місця" і зробити певну "церковну децентралізацію".

Таким чином кожен прихід вирішуватиме, що і як йому робити.

"Наприклад, якийсь міський прихід, який отримує непогане фінансування від спонсора якогось, міг би собі дозволити відмовитися від плати, але прихід у якомусь селі, напевно, не зможе без цього виживати", - сказав Горєвой.

Релігієзнавець сумнівається, що у новій Церкві будуть прийматися жорсткі централізовані рішення щодо встановлення фіксованої ціни за свічку або таїнства.

Як повідомлялося, секретар УПЦ КП Євстратій Зоря розповів про те, що з Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) в нову Українську православну церкву може перейти 2/3 парафій.

Нагадаємо, Об'єднавчий Собор за автокефалію УПЦ відбудеться 15 грудня. В цей день єпископи повинні обрати предстоятеля церкви, який пізніше отримає томос від Константинопольського патріарха Варфоломія.

Багато експертів вважають фаворитом нинішнього главу УПЦ КП Філарета. Також українські ЗМІ пишуть, що нову Церкву можуть очолити 39-річний патріарший намісник з УПЦ КП Епіфаній (Думенко) та митрополит Луцький і Волинський Михаїл (Зінкевич).

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