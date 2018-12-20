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"Дешевый клоун": олимпийский чемпион похвастался фото с Онуфрием

STYLERПерсона    20.12.2018 - 15:37
"Дешевый клоун": олимпийский чемпион похвастался фото с Онуфрием
Олег Верняев (фото: instagram.com/verniaiev13)

Олег Верняев разозлил соцсети своим "православным" постом

Известный украинский гимнаст, олимпийский чемпион Олег Верняев похвастался фотографией с главой неканонической УПЦ МП Онуфрием. Снимок 25-летний спортсмен опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Отметим, что фото было сделано в Успенской Киево-Печерской лавре, где награжденный орденами Данилы Галицкого и "За заслуги" III степени чемпион побывал в День святого Николая.

"Огромная честь побывать в гостях у митрополита Онуфрия", - подписал снимок Верняев.

&quot;Дешевый клоун&quot;: олимпийский чемпион похвастался фото с Онуфрием

Олег Верняев с Онуфрием (фото: instagram.com/verniaiev13)

Но далеко не все подписчики гимнаста заценили его поступок.

"Зашквар", - написал один юзер.

"Ну и зачем? И ты туда?" - поинтересовался другой пользователь.

"Выступать под флагом Украины и фоткаться с московскими попами, которые благословляют убийства украинцев, - это, конечно, очень логично", - отметил третий подписчик Верняева.

&quot;Дешевый клоун&quot;: олимпийский чемпион похвастался фото с Онуфрием

Скриншот комментариев 

"МП спасается, как может. Указания из Москвы получили: что и как делать. Сейчас активно начали использовать спортсменов. В данный момент лучше не идти на провокации разные, а держать все в личном пространстве. Тем более, публичные уважаемые люди!" - написал Юрий Лавренюк.

Но некоторые юзеры встали на защиту молодого спортсмена.

"Братан, не слушай этих д@билов. Вера едина, куда человек хочет - туда он и верует! Два года назад все ходили в УПЦ МП и все было нормально", - написал один пользователь.

Ранее украинский боксер Александр Усик нашел, что ответить критикам, которые "разнесли" его за слова о защите Киево-Печерской лавры.

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