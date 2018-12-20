"Дешевий клоун": олімпійський чемпіон похвалився фото з Онуфрієм

Олег Верняєв (фото: instagram.com/verniaiev13)

Олег Верняєв розлютив соцмережі своїм "православним" постом

Відомий український гімнаст, олімпійський чемпіон Олег Верняєв похвалився фотографією з главою неканонічної УПЦ МП Онуфрієм. Знімок 25-річний спортсмен опублікував у своєму Instagram-акаунті.

Зазначимо, що фото було зроблено в Успенській Києво-Печерській лаврі, де нагороджений орденами Данила Галицького та "За заслуги" III ступеня чемпіон побував в День святого Миколая.

"Велика честь побувати в гостях у митрополита Онуфрія", - підписав знімок Верняєв.

Олег Верняєв з Онуфрієм (фото: instagram.com/verniaiev13)

Але далеко не всі підписники гімнаста зацінили його вчинок.

"Зашквар", - написав один юзер.

"Ну і навіщо? І ти туди?" - поцікавився інший користувач.

"Виступати під прапором України і фоткатися з московськими попами, які благословляють вбивства українців, - це, звичайно, дуже логічно", - зазначив третій підписник Верняєва.

Скріншот коментарів

"МП рятується, як може. Вказівки з Москви отримали: що і як робити. Зараз активно почали використовувати спортсменів. У даний момент краще не йти на провокації різні, а тримати все в особистому просторі. Тим більше, публічні шановні люди!" - написав Юрій Лавренюк.

Але деякі юзери встали на захист молодого спортсмена.

"Братан, не слухай цих д@білів. Віра єдина, куди людина хоче - туди вона і вірує! Два роки тому всі ходили в УПЦ МП і все було нормально", - написав один користувач.

Раніше український боксер Олександр Усик знайшов що відповісти критикам, які "рознесли" його за слова про захист Києво-Печерської лаври.