"Всі переходи - це профанація": в УПЦ МП зробили жорстку заяву про ПЦУ

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Олександр Бахов стверджує, що ПЦУ не існує ні юридично, ні канонічно

Керівник юридичного відділу Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Олександр Бахов зробив шокуючу заяву. Він заперечує існування УПЦ Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви. Про це інформує прес-служба Сһuгсһ.

Православної церкви України, за словами юриста, не існує ні юридично, ні канонічно, тому він, мовляв, не розуміє, куди зараз переходять парафії.

"Таке релігійне об'єднання, як Православна церква України, в Україні на сьогоднішній день не зареєстровано, тобто його не існує, а також відсутній статут, що визначає його діяльність в правовій площині України. Без цього статуту усі переходи - це профанація", - говорить протоієрей.

Крім того, за словами Бахова, отримання томосу про автокефалію для єдиної помісної православної церкви України стоїть під великим питанням.

"Також не забувайте, що Православна церква України в подальшому не має ні томосу, ні визнання. Крім цього, в світлі останніх одкровень учасників собору, по-моєму, стоїть під питанням отримання томосу", - додав Бахов.

Нагадаємо, що Рада зобов'язала УПЦ МП перейменуватися в Російську православну церкву.

До речі, нещодавно олімпійський чемпіон Олег Верняєв похвалився фотографією з главою УПЦ МП Онуфрієм.

Раніше український боксер Олександр Усик відповів критикам, які "рознесли" його за слова про захист Києво-Печерської лаври.