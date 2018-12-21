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Ходят и дальше молиться в Украинской Церкви: еще три парафии УПЦ МП присоединились к ПЦУ

STYLERЖизнь    21.12.2018 - 18:52
Ходят и дальше молиться в Украинской Церкви: еще три парафии УПЦ МП присоединились к ПЦУ
Фото: коллаж РБК-Украина

На литургии возносились молитвы за главу новосозданной ПЦУ митрополита Епифания, а также митрополита Винницкого и Барского Симеона

В Винницкой области еще три парафии перешли из церкви УПЦ Московского патриархата в новую Православную церковь Украины. Речь идет о приходах храма св. великомученицы Параскевы в селе Тютьки (Винницкий район), а также приходы с. Коло-Михайловки и Ривец, рассказали в пятницу, 21 декабря, пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ.

В с. Тютьки настоятелем является отец Иван Просяновский. Прихожане поддержали независимую автокефальную церковь еще даже перед ее созданием на объединительном Соборе 15 декабря в Киеве, а после Дня святого Николая подтвердили решение.

На литургии возносились молитвы за главу новосозданной ПЦУ митрополита Епифания, а также митрополита Винницкого и Барского Симеона.

В селе Ривец отцом настоятелем является Иван Просяновски. 

В селе Коло-Михайловки приходом руководит архимандрит Дорофей (Маркевич), который был участником объединительного Собора вместе с митрополитом Симеоном.

Напомним, что ранее в Виннице громада и прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП поддержали митрополита Винницкого и Барского Симеона и перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины

Как сообщалось ранее, верующие аплодисментами встретили переход митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского УПЦ МП Александра в новую ПЦУ.

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