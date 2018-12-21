Ходят и дальше молиться в Украинской Церкви: еще три парафии УПЦ МП присоединились к ПЦУ

На литургии возносились молитвы за главу новосозданной ПЦУ митрополита Епифания, а также митрополита Винницкого и Барского Симеона
В Винницкой области еще три парафии перешли из церкви УПЦ Московского патриархата в новую Православную церковь Украины. Речь идет о приходах храма св. великомученицы Параскевы в селе Тютьки (Винницкий район), а также приходы с. Коло-Михайловки и Ривец, рассказали в пятницу, 21 декабря, пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ.
В с. Тютьки настоятелем является отец Иван Просяновский. Прихожане поддержали независимую автокефальную церковь еще даже перед ее созданием на объединительном Соборе 15 декабря в Киеве, а после Дня святого Николая подтвердили решение.
На литургии возносились молитвы за главу новосозданной ПЦУ митрополита Епифания, а также митрополита Винницкого и Барского Симеона.
В селе Ривец отцом настоятелем является Иван Просяновски.
В селе Коло-Михайловки приходом руководит архимандрит Дорофей (Маркевич), который был участником объединительного Собора вместе с митрополитом Симеоном.
Напомним, что ранее в Виннице громада и прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП поддержали митрополита Винницкого и Барского Симеона и перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины.
Как сообщалось ранее, верующие аплодисментами встретили переход митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского УПЦ МП Александра в новую ПЦУ.
Видео: РБК-Украина