ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"На стороне правды": верующие поддержали митрополита Александра после перехода в ПЦУ (видео)

STYLERЖизнь    19.12.2018 - 20:34
"На стороне правды": верующие поддержали митрополита Александра после перехода в ПЦУ (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

19 декабря священнослужитель провел в Спасо-Преображенском соборе свою первую литургию в новом статусе

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко), который ранее заявил о переходе его прихода в новую Православную церковь Украины, на литургии в Спасо-Преображенском соборе Киева обратился к верующим. Парафияне встретили его речь аплодисментами, сообщает "Громадське" на странице в Twitter.

В среду, 19 декабря, священнослужитель провел свою первую литургию в новом статусе.

Отметим, что ранее Вселенский патриарх Варфоломей освободил митрополита Александра от санкций Московского патриархата

Так, в настоящее время Спасо-Преображенский собор принадлежит Московскому патриархату, и после участия Драбинко в объединительном Соборе ему отказали в праве совершать в храме богослужения. При этом 18 декабря Приходской совет постановил, что митрополит остается настоятелем собора и может проводить там службы.

 

 

Видео: twitter.com/HromadskeUA

Как заявил митрополит Александр, 19 декабря он впервые во время литургии поминал Вселенского Патриарха и Блаженнейшего митрополита Киевского Епифания.

"Но, к сожалению, часть прихожан и священнослужителей не приняли моего вступления в ПЦУ, поэтому покинули храм. Но я надеюсь, что они вернутся. Наши двери открыты", - сказал он.

Его речь была с восторгом встречена прихожанами. В Храме звучали аплодисменты.

В коментариях к сообщению пользователи соцсети вступают в дискуссию относительно перехода священнослужителя из УПЦ МП в новосозданную украинскую поместную церковь и поздравляют митрополита с выбором: 

"ПЦУ - Православная Церковь Украина (всех национальностей). А УПЦ - националистическая название, и это не по-христиански. Ибо Господь шел ко всем народам";

"Это превосходно! На стороне Правды! Объединяйтесь!";

"Молодец"...

&quot;На стороне правды&quot;: верующие поддержали митрополита Александра после перехода в ПЦУ (видео)

Скрин комментариев: twitter.com/HromadskeUA

Как сообщалось, ранее в Виннице громада и прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП поддержали митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого), который ранее получил письмо от Вселенского патриарха Варфоломея, освобождающего его от любого наказания УПЦ МП, и перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины

Также мы писали о том, что 16 декабря в Михайловском соборе Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) провел первую литургию на посту предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

"Позвонили из Москвы": стало известно о "чистке националистов" в УПЦ МП "Тебя ждет ветка": митрополит Симеон рассказал об угрозах от УПЦ МП
Новости Украины КиевУПЦ МППЦУ
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь