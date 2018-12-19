"На стороне правды": верующие поддержали митрополита Александра после перехода в ПЦУ (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

19 декабря священнослужитель провел в Спасо-Преображенском соборе свою первую литургию в новом статусе

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко), который ранее заявил о переходе его прихода в новую Православную церковь Украины, на литургии в Спасо-Преображенском соборе Киева обратился к верующим. Парафияне встретили его речь аплодисментами, сообщает "Громадське" на странице в Twitter.

В среду, 19 декабря, священнослужитель провел свою первую литургию в новом статусе.

Отметим, что ранее Вселенский патриарх Варфоломей освободил митрополита Александра от санкций Московского патриархата.

Так, в настоящее время Спасо-Преображенский собор принадлежит Московскому патриархату, и после участия Драбинко в объединительном Соборе ему отказали в праве совершать в храме богослужения. При этом 18 декабря Приходской совет постановил, что митрополит остается настоятелем собора и может проводить там службы.

Митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко) оголосив про перехід до Помісної церкви України — віряни привітали його оплесками pic.twitter.com/z76uZxWKla — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 декабря 2018 г.

Видео: twitter.com/HromadskeUA

Как заявил митрополит Александр, 19 декабря он впервые во время литургии поминал Вселенского Патриарха и Блаженнейшего митрополита Киевского Епифания.

"Но, к сожалению, часть прихожан и священнослужителей не приняли моего вступления в ПЦУ, поэтому покинули храм. Но я надеюсь, что они вернутся. Наши двери открыты", - сказал он.

Его речь была с восторгом встречена прихожанами. В Храме звучали аплодисменты.

В коментариях к сообщению пользователи соцсети вступают в дискуссию относительно перехода священнослужителя из УПЦ МП в новосозданную украинскую поместную церковь и поздравляют митрополита с выбором:

"ПЦУ - Православная Церковь Украина (всех национальностей). А УПЦ - националистическая название, и это не по-христиански. Ибо Господь шел ко всем народам";

"Это превосходно! На стороне Правды! Объединяйтесь!";

"Молодец"...

Скрин комментариев: twitter.com/HromadskeUA

Как сообщалось, ранее в Виннице громада и прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП поддержали митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого), который ранее получил письмо от Вселенского патриарха Варфоломея, освобождающего его от любого наказания УПЦ МП, и перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины.

Также мы писали о том, что 16 декабря в Михайловском соборе Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) провел первую литургию на посту предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.

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Видео: РБК-Украина