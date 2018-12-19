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"На стороні правди": віряни підтримали митрополита Олександра після переходу до ПЦУ (відео)

STYLERЖиття    19.12.2018 - 20:34
"На стороні правди": віряни підтримали митрополита Олександра після переходу до ПЦУ (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

19 грудня священнослужитель провів у Спасо-Преображенському соборі свою першу літургію в новому статусі

Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський УПЦ (МП) Олександр (Драбинко), який раніше заявив про перехід його приходу у нову Православну церкву України, на літургії у Спасо-Преображенському соборі Києва звернувся до вірян. Парафіяни зустріли його промову оплесками, повідомляє "Громадське" на сторінці Twitter.

У середу, 19 грудня, священнослужитель провів свою першу літургію у новому статусі.

Зазначимо, що раніше Вселенський патріарх Варфоломій звільнив митрополита Олександра від санкцій Московського патріархату.

Так, в даний час Спасо-Преображенський собор належить Московському патріархату, і після участі Драбинка в об'єднавчому Соборі йому відмовили у праві здійснювати в храмі богослужіння. При цьому 18 грудня Парафіяльна рада постановила, що митрополит залишається настоятелем собору і може проводити там служби.

 

 

Відео: twitter.com/HromadskeUA

Як заявив митрополит Олександр, 19 грудня він вперше під час літургії поминав Вселенського Патріарха і Блаженнішого митрополита Київського Епіфанія.

"Але, на жаль, частина парафіян і священнослужителів не прийняли мого вступу до ПЦУ, тому покинули храм. Але я сподіваюся, що вони повернуться. Наші двері відкриті", - сказав він.

Його промову парафіяни зустріли із захопленням. У храмі лунали оплески.

У коментарях до повыдомлення користувачі соцмережі вступають у дискусію щодо переходу священнослужителя з УПЦ МП до новоствореної української помісної церкви і вітають митрополита із вибором:

"ПЦУ - Православна Церква України (всіх національностей). А УПЦ - націоналістична назву, і це не по-християнськи. Бо Господь йшов до всіх народів";

"Це чудово! На стороні Правди! Єднайтеся!";

"Молодець"...

&quot;На стороні правди&quot;: віряни підтримали митрополита Олександра після переходу до ПЦУ (відео)&quot;На стороні правди&quot;: віряни підтримали митрополита Олександра після переходу до ПЦУ (відео)Скрін коментарів: twitter.com/HromadskeUA

Як повідомлялося, раніше у Вінниці громада та прихожани Свято-Преображенського собору УПЦ МП підтримали митрополита Вінницького і Панського Симеона (Шостацкого), який раніше отримав лист від Вселенського патріарха Варфоломія, що звільняє його від будь-якого покарання УПЦ МП, і перейшли під юрисдикцію Православної церкви України.

Також ми писали про те, що 16 грудня в Михайлівському соборі Митрополит Київський і всієї України Епіфаній (Думенко) провів першу літургію на посаді предстоятеля автокефальної Православної церкви України.

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Відео: РБК-Україна

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